Vendredi, un juge fédéral a temporairement bloqué un échange de terrains nécessaire pour que des promoteurs puissent construire une importante ligne de transport d'énergie propre traversant un refuge faunique du fleuve Mississippi, selon les avocats impliqués dans l'affaire.

Le juge de district William Conley a émis une injonction préliminaire suspendant les autorisations du gouvernement américain pour l'échange de terrains lors d'une audience à Madison, dans le Wisconsin, dans le cadre d'une contestation de la ligne à haute tension Cardinal-Hickory Creek, presque achevée et d'un coût de 649 millions de dollars, déposée par trois groupes de défense de l'environnement, ont déclaré les avocats des groupes et les représentants des promoteurs du projet.

Cette décision empêche les promoteurs ITC Midwest et Dairyland Power Cooperative d'ouvrir un chemin pour la ligne à travers le Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge jusqu'à ce que Conley puisse examiner la contestation des groupes de défense de l'environnement sur le fond.

Les promoteurs ont déclaré dans un communiqué qu'ils n'étaient pas d'accord avec la décision du tribunal de bloquer la construction du "dernier kilomètre" du projet de 102 miles (164 km), et que les permis avaient été délivrés pour le projet conformément à l'autorité du gouvernement en vertu des lois américaines sur l'examen et la protection de l'environnement.

Howard Learner, avocat des groupes de défense de l'environnement, a déclaré que le tribunal avait pris la bonne décision car la ligne de transmission causerait des dommages irréparables au refuge.

Le ministère de l'intérieur et le corps des ingénieurs de l'armée américaine, qui ont participé à l'approbation de l'échange de terres, se sont refusés à tout commentaire. L'échange approuvé le mois dernier consiste à céder aux promoteurs environ 8 hectares de terres situées sur le tracé de la ligne de transport d'électricité, en échange de 35 hectares de terres qui seraient ajoutées à d'autres parties du refuge.

La ligne électrique est un projet commun entre ITC, Dairyland et une troisième société, American Transmission Co LLC. Les trois sociétés affirment que la ligne connectera plus de 160 projets d'énergie renouvelable au réseau énergétique du Midwest une fois qu'elle sera achevée.

Le 6 mars, Driftless Area Land Conservancy, la National Wildlife Refuge Association et la Wisconsin Wildlife Federation ont intenté une action en justice contre le gouvernement américain afin de bloquer l'échange de terres.

Ils affirment que les autorisations fédérales sont contraires à la loi sur l'amélioration du système des refuges nationaux de faune et de flore, car la construction de la ligne de transport d'électricité dans le refuge détruirait les plaines inondables et fragmenterait l'habitat vital de la faune, ce qui est incompatible avec l'objectif de conservation des refuges.

Les promoteurs du projet ont déclaré qu'une analyse de plusieurs années de l'échange de terres a montré qu'il améliorerait la qualité du refuge et augmenterait sa superficie totale.