Un juge américain condamne le chef d'un cartel mexicain à la prison à vie

Costilla, également connu sous le surnom d'"El Coss", était à la tête du cartel du Golfe et l'un des criminels les plus recherchés par l'ancien président mexicain Felipe Calderon pendant sa répression de la drogue.

Il a été capturé par les forces mexicaines en 2012 et présenté aux médias aux côtés d'un étalage spectaculaire d'armes à feu et de bijoux incrustés d'or. Il a été extradé en 2015 vers les États-Unis, qui proposaient à l'époque une récompense de 5 millions de dollars pour son arrestation.

"Ce fut une affaire longue, mais très importante pour le district et surtout pour nos partenaires de Brownsville", a déclaré la procureure américaine Jennifer B. Lowery. "La condamnation à perpétuité parle d'elle-même. La justice a maintenant été rendue", a ajouté Mme Lowery.

Costilla, 51 ans, était responsable de l'acheminement de quelque 10 000 kilogrammes de cocaïne et 140 000 kilogrammes de marijuana vers les États-Unis, a déclaré le ministère de la Justice.

"Costilla-Sanchez a apporté du poison dans nos communautés, et nos efforts de collaboration avec nos partenaires locaux et fédéraux l'ont conduit en prison", a déclaré l'agent spécial en charge Daniel C. Comeaux de la Drug Enforcement Administration - Division de Houston, en célébrant la sentence.

"Nous continuerons à poursuivre agressivement toute organisation de trafic de drogue qui veut profiter de nos communautés", a déclaré Comeaux.

Costilla était officier de police dans la ville frontalière mexicaine de Matamoros avant de diriger le cartel - également connu sous le nom de CDG pour ses initiales en espagnol - après l'arrestation de son ancien patron, Osiel Cardenas, selon les autorités.

Sa condamnation intervient un jour après que la chambre basse du Mexique a voté l'extension des pouvoirs de police de l'armée du pays jusqu'en 2028, dans une tentative de juguler la violence croissante.

Les organisations de défense des droits de l'homme ont décrié le projet de loi, qui doit encore être adopté par le sénat, car elles craignent qu'il ne déclenche des abus de la part de l'État.