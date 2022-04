Un juge américain envisage la détention de deux hommes accusés de s'être fait passer pour des agents de sécurité

"Il s'agit d'une affaire compliquée. Je n'en ai jamais vu de semblable", a déclaré le juge d'instance Michael Harvey du tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia.

La question est de savoir s'il faut placer en détention les hommes de Washington Arian Taherzadeh, 40 ans, et Haider Ali, 35 ans, qui ont été arrêtés cette semaine pour s'être fait passer pour des agents spéciaux du ministère de la Sécurité intérieure.

Ils sont également accusés d'avoir fourni divers cadeaux à des agents des services secrets américains - l'un d'entre eux était chargé de protéger l'épouse du président Joe Biden, le professeur d'université Jill Biden.

L'affaire a déjà entraîné la suspension de quatre agents des services secrets, qui ont été mis en congé lundi dans l'attente d'une enquête plus approfondie.

Deux agents ont reçu des appartements qui coûtaient plus de 4 000 dollars par mois, selon les procureurs. Un agent qui était chargé de protéger Jill Biden s'est vu proposer un fusil d'assaut, selon la déclaration sous serment d'un agent du FBI.

Mais lors de l'audience de vendredi, le juge a exprimé sa frustration face au manque de réponses à nombre de ses questions sur les actions des accusés, comme par exemple comment ou même s'ils ont effectivement payé les appartements et autres cadeaux, et s'ils ont cherché à obtenir quelque chose en retour.

"Je n'ai vu aucune preuve d'une quelconque demande, extorsion, et vous n'en apportez aucune", a déclaré Harvey.

Lors de la perquisition de cinq appartements de Washington associés aux hommes, le procureur Joshua Rothstein a déclaré au juge que le FBI a trouvé une variété d'armes à feu, de lunettes de visée, de coups-de-poing américains, d'équipements de surveillance, de disques durs, d'outils utilisés pour fabriquer des identités et d'équipements tactiques, qui comprenaient des gilets, des masques à gaz, des lumières de police et d'autres articles avec des insignes des forces de l'ordre.

Il a déclaré que les enquêteurs ont dû utiliser un camion de déménagement pour transporter les preuves qu'ils ont recueillies dans le complexe d'appartements, et que le FBI a également trouvé des documents contenant des profils sur diverses personnes - dont certains ont été déchiquetés et doivent être recollés.

"Il ne s'agit pas simplement de deux personnes qui se déguisent pour Halloween, votre honneur. C'est très sérieux", a déclaré M. Rothstein.

Il a fait valoir que les deux défendeurs représentent un danger pour la communauté.

Ali, a-t-il dit, présente également un risque de fuite car il a apparemment la double nationalité pakistanaise et américaine, s'est vanté d'avoir des liens avec l'agence de renseignement pakistanaise, et a voyagé ou demandé l'autorisation de voyager ces dernières années au Pakistan, en Iran, en Irak et en Égypte.

Taherzadeh, quant à lui, est accusé d'être en possession d'armes à feu alors qu'il a déjà été condamné pour violence domestique, et que les autorités de Washington lui ont refusé un permis de port d'arme dissimulé.

Rothstein a ajouté qu'il devrait également être détenu parce qu'il a tenté de dissimuler les preuves de ses crimes en supprimant certaines publications sur les médias sociaux.

Harvey, quant à lui, s'est demandé s'il était raisonnable pour Taherzadeh d'avoir du matériel tactique sous la main, car il dirigeait apparemment une société appelée U.S. Special Police LLC.

Rothstein a reconnu que Taherzadeh, à un moment donné, a effectivement servi en tant qu'agent de police spécial reconnu par le Metropolitan Police Department (MPD) de Washington, mais que la société n'avait plus ce statut.

"Ils n'ont pas d'armes à feu enregistrées à leur nom, et leur licence a disparu", a-t-il déclaré.

Un porte-parole du MPD n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'audience de détention doit reprendre lundi, lorsque les avocats des deux hommes devraient plaider pour leur libération.