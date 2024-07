Un juge américain a déclaré mercredi qu'il mettrait probablement fin à la faillite de Rudy Giuliani, ce qui permettrait à des poursuites pour diffamation, harcèlement sexuel et autres de se dérouler dans d'autres tribunaux contre l'ancien avocat de Donald Trump.

Le juge américain des faillites Sean Lane a déclaré lors d'une audience à White Plains, dans l'État de New York, qu'il se prononcerait vendredi sur des demandes concurrentes de M. Giuliani et de ses créanciers concernant l'avenir de sa faillite.

M. Giuliani, 80 ans, s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites en décembre après qu'un tribunal de Washington a ordonné à l'ancien maire de New York de verser 148 millions de dollars à deux agents électoraux de Géorgie qu'il avait faussement accusés d'avoir truqué des votes lors de l'élection présidentielle de 2020, remportée par le démocrate Joe Biden.

La faillite a empêché les agents électoraux de percevoir ce jugement, tout en gelant d'autres poursuites découlant du travail de M. Giuliani pour M. Trump, l'ancien président républicain, qui cherchait à renverser sa défaite à l'élection de 2020.

La semaine dernière, M. Giuliani a demandé à ce que son dossier de faillite personnelle soit converti en liquidation pure et simple, ce qui l'obligerait à vendre la quasi-totalité de ses biens. Un groupe de créanciers a demandé à Lane de nommer un administrateur pour prendre en charge les finances et les activités de M. Giuliani, ce qui pourrait conduire à une liquidation longue et contestée, tandis qu'un autre groupe a déclaré que M. Giuliani devrait être purement et simplement exclu de la faillite.

Ces trois options présentent des risques importants pour M. Giuliani.

M. Lane a déclaré que le rejet était probablement la meilleure option, compte tenu des difficultés rencontrées par le tribunal pour obtenir des réponses claires de M. Giuliani sur ses finances. Un administrateur serait probablement confronté aux mêmes problèmes pour obtenir la coopération de M. Giuliani, tout en encourant des dépenses supplémentaires qui réduiraient la capacité de M. Giuliani à payer ses créanciers, a déclaré M. Lane.

"Je crains que les difficultés que nous avons rencontrées en matière de transparence ne se poursuivent", a déclaré M. Lane.

Un rejet de la faillite permettrait aux créanciers de Giuliani de reprendre les poursuites contre lui, mais cela lui donnerait également plus de liberté pour faire appel du jugement pour diffamation de 148 millions de dollars qui l'a contraint à se placer sous la protection de la loi sur les faillites.

"Nous pensons que la meilleure chance pour le débiteur d'obtenir une décision en appel serait le rejet", a déclaré Gary Fischoff, l'avocat de Giuliani, lors de l'audience de mercredi.

M. Lane avait précédemment empêché M. Giuliani de dépenser de l'argent pour l'appel alors qu'il était en faillite, affirmant que son dépôt de bilan avait mis un terme aux litiges entre les deux parties.

Rachel Strickland, qui représente l'ancienne employée électorale de Géorgie Wandrea "Shaye" Moss et sa mère Ruby Freeman, a déclaré que M. Giuliani devrait être libéré de la faillite pour que ses clients puissent tenter de recouvrer le montant du jugement rendu contre lui.

M. Giuliani "considère ce tribunal comme un bouton de pause pour ses malheurs, alors qu'il continue à vivre sa vie sans être inquiété", a déclaré Mme Strickland à M. Lane.

Moss et Freeman, qui sont noirs, ont dû faire face à un déluge de messages racistes et sexistes, y compris des menaces de lynchage, après que M. Trump et ses alliés ont diffusé de fausses allégations selon lesquelles ils se livraient à des fraudes électorales.

Un comité représentant les autres créanciers de M. Giuliani a demandé à M. Lane de nommer un administrateur pour prendre en charge les finances et les activités de M. Giuliani, comme ses engagements en matière de podcasting et ses promotions de café. L'avocat du comité, Phil Dublin, a déclaré que mettre fin à la faillite maintenant créerait une "course au palais de justice" parmi les nombreuses personnes qui ont poursuivi Giuliani.

Parmi les autres créanciers de Giuliani figurent son ancienne employée Noelle Dunphy, qui l'a accusé d'agression sexuelle et de vol de salaire, ainsi que les sociétés de machines à voter Dominion et Smartmatic, qui ont également poursuivi Giuliani pour diffamation. Giuliani a nié ces allégations.

Outre les poursuites civiles, M. Giuliani fait l'objet de poursuites pénales en Géorgie et en Arizona pour avoir aidé M. Trump à fausser les résultats de l'élection de 2020, et ses fausses déclarations sur l'élection lui ont fait perdre sa licence d'avocat à New York. (Reportage de Dietrich Knauth ; Rédaction d'Alexia Garamfalvi et David Gregorio)