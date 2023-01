Un juge américain réduit les dommages-intérêts imposés aux organisateurs du rassemblement "Unite the Right" de 2017.

En novembre 2021, un jury fédéral a jugé les organisateurs du rassemblement "Unite the Right" responsables des blessures subies par les contre-manifestants et leur a accordé environ 24 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs et 2 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires.

Le juge Norman Moon a toutefois ordonné que les 24 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs soient ramenés à 350 000 dollars, le plafond légal de la Virginie pour les dommages-intérêts punitifs, selon une copie de son opinion datée du 30 décembre et publiée mercredi. Il a maintenu les 2 millions de dollars de dommages compensatoires.

Les avocats des plaignants ont déclaré qu'ils envisageaient de faire appel de la décision de Moon.

Les neuf plaignants dans cette affaire avaient déclaré avoir subi un traumatisme physique ou émotionnel lors du rassemblement, y compris quatre personnes qui ont été touchées lorsque James Fields, qui se décrit comme un néonazi, a foncé avec sa voiture dans une foule de contre-manifestants, tuant Heather Heyer, 32 ans.

Le rassemblement a suivi des mois de protestations contre le projet de la ville de retirer une statue du général confédéré Robert E. Lee. Des centaines de nationalistes blancs se sont rendus à Charlottesville en août 2017, et certains ont défilé sur le campus de l'Université de Virginie en portant des torches et en scandant "Les Juifs ne nous remplaceront pas !"

Le président de l'époque, Donald Trump, a été critiqué pour avoir initialement dit qu'il y avait "des gens bien des deux côtés" après que le rassemblement ait dégénéré en affrontements violents.

Le président Joe Biden a fréquemment cité la marche aux flambeaux et la réponse de Trump comme étant l'événement qui a précipité sa décision de monter une autre course à la Maison Blanche, après deux campagnes précédentes infructueuses.