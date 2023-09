Le programme d'assurance maladie Medicare du gouvernement américain peut commencer à négocier les prix de certains médicaments sur ordonnance cet automne dans le cadre d'un nouveau programme, a décidé un juge fédéral vendredi, donnant ainsi raison à l'une des initiatives phares du président Joe Biden.

L'ordonnance du juge Michael Newman, du district de Dayton (Ohio), a été rendue dans le cadre d'un procès intenté contre l'administration Biden par la Chambre de commerce des États-Unis (U.S. Chamber of Commerce). Le plus grand groupe de lobbying du pays avait affirmé que le programme donnerait aux autorités fédérales de réglementation trop de pouvoir pour fixer les prix des médicaments et qu'il étoufferait l'innovation. (Reportage de Brendan Pierson à New York et de Nate Raymond à Boston ; reportage complémentaire de Costas Pitas ; rédaction d'Alexia Garamfalvi et de Bill Berkrot)