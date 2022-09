Un juge américain rejette la demande du fondateur d'Oath Keepers de retarder le procès du 6 janvier et de renvoyer ses avocats.

Rhodes et huit autres coaccusés sont accusés d'avoir comploté pour empêcher le transfert pacifique du pouvoir présidentiel dans une tentative ratée d'empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale du président Joe Biden le 6 janvier 2021.

Rhodes doit être jugé à Washington, D.C. avec quatre autres accusés le 27 septembre pour conspiration séditieuse, une accusation criminelle rarement poursuivie. Un deuxième groupe de quatre accusés passera en jugement le 29 novembre.

"L'idée qu'à la 11ème heure, M. Rhodes veuille faire appel à un nouvel avocat trois semaines avant le début de ce procès, des mois et des mois après la préparation du procès", a déclaré le juge de district américain Amit Mehta, semblant parfois exaspéré. "Voici la chose : je ne vais pas le faire".

Rhodes, l'un des accusés les plus en vue parmi les plus de 860 personnes inculpées dans le cadre de l'émeute du Capitole, a informé le tribunal dans un dépôt mardi qu'il avait "une rupture complète, ou presque complète" de la communication avec ses deux premiers avocats, James Bright et Phillip Linder.

Son nouvel avocat, Edward Tarpley, a dit à Mehta qu'il avait besoin d'au moins 90 jours supplémentaires pour se mettre à jour sur l'affaire, répondre aux motions que Rhodes voulait déposer et recueillir des preuves supplémentaires potentiellement disculpatoires.

La liste des choses à faire selon Tarpley comprend la déposition de témoins dont les noms n'ont été mentionnés dans aucune motion ou audience préalable au procès, comme Cassidy Hutchinson, l'ancien assistant du chef de cabinet de la Maison Blanche de l'ancien président Donald Trump, Mark Meadows.

Tarpley a également déclaré que le gouvernement a porté un coup aux plans de défense de Rhodes lorsqu'il a inculpé l'avocate de Oath Keeper et l'ancienne petite amie de Rhodes, Kellye SoRelle, au début du mois, en rapport avec l'attaque du Capitole.

Au cours d'une audience virtuelle parfois litigieuse mercredi, les premiers avocats de Rhodes ont exprimé leur exaspération à l'égard de leur client, affirmant que certaines de ses affirmations sur leur performance étaient fausses.

"J'ai donné 7 mois de ma vie à M. Rhodes... J'ai manqué des événements sportifs pour mes enfants. J'ai manqué du temps avec ma famille pour un homme que je ne connais pas", a déclaré Bright à la cour.

Mehta a décidé que le procès se poursuivrait comme prévu.

"Si M. Rhodes vous veut dans cette affaire ? C'est très bien", a dit Mehta à Tarpley. "M. Linder et M. Bright seront à cette table, représentant M. Rhodes dans ce procès à partir du 27 septembre. Point barre. Point final. Fin de l'histoire."