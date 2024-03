Un juge américain du Texas a rejeté vendredi la contestation par des États dirigés par des républicains d'un programme de l'administration Biden qui permet à des centaines de milliers de migrants originaires de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela de demander une autorisation d'entrée d'urgence aux États-Unis.

Le juge Drew Tipton, du tribunal de district de Victoria, au Texas, a déclaré que les 21 États, menés par le Texas, n'avaient pas qualité pour intenter l'action en justice 2023, car ils n'ont pas pu prouver que le programme, qui permet à 30 000 personnes par mois d'entrer aux États-Unis, leur avait causé un quelconque préjudice.

Selon les statistiques du ministère américain de la sécurité intérieure (DHS), quelque 234 000 Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens étaient entrés aux États-Unis dans le cadre de ce programme en novembre 2023. Pour bénéficier de ce programme, les migrants doivent avoir un parrain américain et entrer dans le pays par voie aérienne.

Dans sa décision, M. Tipton a noté que le nombre de personnes entrant illégalement aux États-Unis en provenance des quatre pays concernés avait considérablement diminué, jusqu'à 44 %, depuis la mise en œuvre du programme. Le juge n'a pas abordé le fond de l'action en justice, qui affirme que le ministère de la sécurité intérieure n'était pas habilité à adopter le programme.

Le ministère américain de la justice et le bureau du procureur général républicain du Texas, Ken Paxton, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le président Joe Biden, un démocrate qui brigue un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle du 5 novembre, a cherché à élargir les voies légales d'accès aux États-Unis afin de décourager les candidats à l'immigration de franchir illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Les républicains, y compris l'opposant probable de Mme Biden, l'ancien président Donald Trump, ont déclaré que les programmes dits de "libération conditionnelle" dépassaient le cadre de ce qui est autorisé par la loi.

Un nombre record de migrants ont été pris en flagrant délit de franchissement illégal de la frontière entre les États-Unis et le Mexique au cours de la présidence de M. Biden. Les républicains affirment que M. Biden aurait dû conserver les politiques plus restrictives de M. Trump, tandis que M. Biden a fait valoir que les républicains ont refusé de fournir un financement adéquat pour la frontière et d'adopter une législation qui renforcerait l'application de la loi.

Les États ont fait valoir dans leur action en justice que le pouvoir du gouvernement américain de recourir à la libération conditionnelle est "exceptionnellement limité" et ne peut être appliqué qu'au cas par cas. Ils ont affirmé qu'ils risquaient de subir un préjudice irréparable parce que les migrants qui arrivent augmentent le coût des services publics, notamment des services de police et des soins médicaux d'urgence.

M. Tipton, nommé par M. Trump, a déclaré dans sa décision que le programme avait l'effet inverse.

"Le tribunal est saisi d'une affaire dans laquelle les plaignants affirment qu'ils ont été lésés par un programme qui a en fait réduit leurs frais personnels", a-t-il écrit.