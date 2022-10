Un juge américain va fixer le calendrier des enchères pour les actions de la société mère Citgo

Un juge américain pourrait bientôt statuer sur un calendrier final de vente aux enchères qui pourrait forcer le démantèlement de Citgo Petroleum, propriété du Venezuela, le septième raffineur de pétrole américain en termes de capacité, selon des documents judiciaires.

L'année dernière, le juge de district américain Leonard P. Stark a approuvé la vente d'actions de la société mère de Citgo pour payer au mineur canadien Crystallex 970 millions de dollars dus à la suite d'un jugement d'expropriation pour ses actifs au Venezuela. Citgo est le joyau de la couronne des actifs du Venezuela à l'étranger.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a bloqué jusqu'à présent tout transfert de propriété ou de contrôle des actifs vénézuéliens aux États-Unis et il n'est pas certain qu'une vente aux enchères soit acceptée.

Le juge a indiqué qu'il prévoirait une période allant jusqu'à six mois pour que le maître spécial supervisant la vente d'actions obtienne le consentement de l'OFAC. Le maître pourrait proposer d'aller de l'avant même sans l'approbation de l'OFAC. Mais l'incertitude empêcherait probablement certains investisseurs d'envisager une offre.

Le processus de commercialisation et de vente proposé par le juge permet une offre de type "stalking-horse" - une offre de départ sur les actifs qui fait office d'offre de réserve effective - et la vente d'une partie ou de la totalité des actions de la société mère Citgo. Le nombre d'actions vendues serait suffisant pour couvrir le jugement de 970 millions de dollars.

Citgo Petroleum était évaluée à environ 10 milliards de dollars en 2014.

De nombreuses entreprises doivent de l'argent suite à une vague d'expropriations et de nationalisations sous le défunt président Hugo Chavez et tournent autour de Citgo, l'actif étranger le plus précieux du Venezuela.

Vendredi, Koch Minerals et Koch Nitrogen ont conjointement demandé à Stark une ordonnance pour saisir les actions de la société mère Citgo afin de satisfaire leur jugement de 387 millions de dollars contre le Venezuela. La société minière Gold Reserve Inc a également enregistré sa sentence de 713 millions de dollars auprès du tribunal mercredi, signalant qu'elle espère tirer parti d'une vente aux enchères de Crystallex.

Les détenteurs des obligations 2020 du Venezuela et les avocats de ConocoPhillips, qui a un jugement de 1,2 milliard de dollars contre le Venezuela, ont été inclus dans les délibérations du tribunal sur le processus de vente.

Stark a révisé six fois les propositions établissant la vente et le processus d'appel d'offres. Aucune ordonnance n'a été affichée vendredi ; un avocat impliqué dans l'affaire a déclaré qu'elle pourrait arriver d'un jour à l'autre.

Le 29 septembre, Stark avait déclaré : "La Cour prévoit de signer une proposition d'ordonnance de procédure de vente mise à jour le ou vers le 7 octobre."

S'il est approuvé, le calendrier pourrait voir les offres formelles arriver dans sept mois et une audience du tribunal pour accepter l'offre la plus élevée dans les neuf mois suivant la date de lancement fixée par le tribunal, selon un dépôt du tribunal. L'ensemble de la procédure comprend le marketing, les enchères et les notifications aux parties.

Stark avait précédemment approuvé l'embauche de la banque d'investissement Evercore Group pour mener les enchères.

Les porte-parole de Citgo et Crystallex n'ont pas eu de commentaire immédiat. Conoco a refusé de commenter. (Reportage de Marianna Parraga et Gary McWilliams ; édition de Marguerita Choy et Ana Nicolaci da Costa)