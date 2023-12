Un juge fédéral a déclaré que les actionnaires de Johnson & Johnson pouvaient poursuivre en tant que recours collectif leur action en justice accusant l'entreprise d'avoir frauduleusement dissimulé la façon dont ses produits de talc étaient contaminés par de l'amiante cancérigène.

Le juge de district Zahid Quraishi de Trenton, dans le New Jersey, a autorisé vendredi les actionnaires du 22 février 2013 au 13 décembre 2018 à intenter une action collective pour fraude en matière de valeurs mobilières.

Il a rejeté l'argument de J&J selon lequel toute période de recours collectif devrait être raccourcie d'au moins un an, car certains événements qui auraient provoqué la chute du cours de l'action ne contenaient pas d'informations "nouvelles".

Les produits à base de talc de J&J comprenaient sa fameuse poudre pour bébés. Cette année, l'entreprise a cessé de vendre des poudres pour bébés à base de talc à l'échelle mondiale et a opté pour l'amidon de maïs comme ingrédient principal. Elle a déclaré que ses produits à base de talc étaient sûrs et ne contenaient pas d'amiante.

Ni J&J ni ses avocats n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les avocats des actionnaires, dont le principal plaignant, la San Diego County Employees Retirement Association, n'ont pas immédiatement répondu à des demandes similaires.

Les recours collectifs permettent aux actionnaires de récupérer plus facilement plus d'argent, à moindre coût, que s'ils engageaient des poursuites individuelles. L'allongement de la durée de la période de recours collectif pourrait permettre d'augmenter le montant recouvré.

Les actionnaires ont déclaré que le cours des actions de J&J a chuté six fois à la fin de 2017 et en 2018 à la suite d'événements qui ont confirmé comment la société basée à New Brunswick, dans le New Jersey, et divers dirigeants ont caché la vérité sur l'amiante dans ses produits de talc.

Ces événements comprenaient un jury accordant 4,69 milliards de dollars en juillet 2018 à 22 femmes qui affirmaient que l'amiante les avait amenées à développer un cancer de l'ovaire, et un rapport de Reuters cinq mois plus tard qui affirmait que J&J connaissait les risques liés à l'amiante depuis des dizaines d'années.

J&J a déclaré que les six événements n'ont pas pu nuire au cours de ses actions, car aucun ne contenait de nouvelles informations qui "corrigeaient" ses divulgations antérieures.

Selon la société, la seule information nouvelle apportée par le verdict est que les jurés ont accepté les arguments des femmes et que les 56 documents internes mentionnés dans l'article de Reuters étaient déjà publics.

M. Quraishi ne s'est pas laissé convaincre. Il a déclaré que l'"analyse minutieuse" et le "contexte nécessaire" de l'article de Reuters en faisaient plus qu'une simple répétition d'"informations périmées".

Le prix de l'action a chuté de 10 % le jour de la publication du rapport.

J&J est également confronté à un litige de masse qui englobe plus de 50 000 actions en justice concernant ses produits à base de talc.

Les tribunaux ont rejeté deux tentatives de l'entreprise d'utiliser la procédure de faillite pour limiter son exposition aux litiges concernant le talc.

L'affaire est Hall v Johnson & Johnson et al, U.S. District Court, District of New Jersey, No. 18-01833.