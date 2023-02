Un juge confirme l'ordonnance d'outrage à Donald Trump et les sanctions dans l'enquête civile de New York

Dans une décision de 5-0, la Division d'appel de Manhattan a déclaré que James avait établi par "des preuves claires et convaincantes" que la réponse de Trump à l'assignation du 1er décembre 2021 était inadéquate.

La cour a déclaré que l'affirmation de Trump selon laquelle une recherche diligente n'avait pas permis de découvrir des documents pertinents en sa possession, sans expliquer les mesures prises pour s'assurer que rien ne serait perdu ou jeté, "a violé de manière préjudiciable le mandat légal et clair de la cour, dont il avait connaissance".

Il a également déclaré que le juge Arthur Engoron, qui supervise l'affaire dans un tribunal d'État à Manhattan, avait le pouvoir discrétionnaire d'imposer une amende quotidienne de 10 000 $ jusqu'à ce que Trump se conforme à l'assignation.

Trump a accumulé, et plus tard payé, 110 000 $ d'amendes.

Les avocats de l'ancien président des États-Unis n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

M. James a déclaré que la décision de mardi "envoie un message clair qu'il y a des conséquences à l'abus du système juridique."

En septembre, la procureure générale a poursuivi M. Trump, ses trois enfants adultes les plus âgés et la Trump Organization pour un montant de 250 millions de dollars pour un prétendu stratagème de dix ans visant à manipuler la valeur des actifs et la valeur nette de M. Trump afin d'obtenir de meilleures conditions auprès des banques et des assureurs.

Le mois dernier, elle a demandé de nouvelles sanctions à l'encontre de Trump, affirmant que ses affirmations selon lesquelles il n'avait pas une connaissance suffisante de nombreuses accusations spécifiques dans la poursuite étaient "manifestement fausses", frivoles ou autrement inappropriées.

Trump a qualifié l'enquête de James de chasse aux sorcières à motivation politique.

Il a mis fin à deux contestations judiciaires de la poursuite de James le mois dernier, après qu'un juge de Floride ait imposé des sanctions de 937 989 $ contre Trump et son avocat pour avoir déposé une poursuite "complètement frivole" accusant Hillary Clinton d'avoir tenté de truquer l'élection présidentielle américaine de 2016.

Ces sanctions sont en suspens jusqu'à ce que Trump dépose une caution de 1,03 million de dollars pour un éventuel appel.