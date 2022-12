Un juge de l'Arizona rejette la demande du gouverneur élu de sanctionner le lac négationniste des élections

M. Lake avait intenté un procès alléguant une fraude électorale et contestant le dépouillement et la certification du scrutin de novembre dans le but d'être déclaré vainqueur malgré un manque de preuves. La poursuite a été rejetée par la Cour supérieure du comté de Maricopa samedi.

Lundi, Hobbs et le procureur adjoint du comté de Maricopa ont demandé à la cour de sanctionner Lake et ses avocats, alléguant que Lake avait déposé une poursuite "sans fondement" pour une "poursuite frivole".

Les sanctions prennent généralement la forme d'une pénalité financière imposée par un juge pour violation d'une règle du tribunal ou mauvaise conduite. Mme Hobbs avait demandé au tribunal de lui accorder plus de 600 000 $ pour compenser les frais et dépenses encourus pour se défendre contre la poursuite de M. Lake.

Le juge Peter Thompson de la Cour supérieure du comté de Maricopa a déclaré dans sa décision de mardi que les revendications de Lake dans le procès n'étaient pas sans fondement.

"Le fait que la plaignante (Lake) n'ait pas réussi à satisfaire la charge de la preuve claire et convaincante ... n'équivaut pas à une conclusion que ses revendications étaient, ou n'étaient pas, sans fondement et présentées de mauvaise foi", a écrit Thomson dans le jugement.

L'action en justice visait Hobbs, qui est actuellement secrétaire d'État de l'Arizona et qui deviendra gouverneur la semaine prochaine, ainsi que des hauts fonctionnaires du comté de Maricopa. Le procès de Lake prétendait que "des centaines de milliers de bulletins illégaux ont infecté l'élection" à Maricopa, le comté le plus peuplé de l'État.

Lake, une ancienne présentatrice de nouvelles télévisées, était l'un des candidats républicains les plus en vue des élections de mi-mandat à embrasser les fausses allégations de fraude électorale de l'ancien président républicain Donald Trump en 2020.

Elle a perdu la course au poste de gouverneur face à Hobbs mais a refusé de concéder et a continué à faire des affirmations non confirmées sur des irrégularités électorales sur son fil Twitter.

Lake était l'un des plus importants des candidats républicains alignés sur Trump qui ont perdu les courses des États du champ de bataille lors des élections de mi-mandat.