Un juge de l'État de New York a invalidé la plupart des réglementations de l'État en matière de cannabis dans une affaire qui mettait en cause les règles relatives à la publicité pour la marijuana.

Le juge de la Cour suprême de New York, Kevin Bryant, a déclaré dans une ordonnance rendue mercredi que l'État n'avait pas justifié son processus d'élaboration des règles dans une série de règlements proposés par l'Office of Cannabis Management de New York, qui régissent l'octroi de licences, les activités commerciales et la commercialisation du cannabis.

Le juge d'Albany a critiqué la réponse de l'Office of Cannabis Management et du New York Cannabis Control Board au procès intenté par le site web de cannabis Leafly Holdings, affirmant qu'ils n'avaient présenté aucune preuve ou justification pour expliquer comment les réglementations avaient été élaborées.

Leafly avait intenté un procès au sujet d'une règle interdisant aux dispensaires de faire de la publicité sur des plateformes tierces.

"Rien n'indique que des éléments de preuve aient été présentés à l'agence administrative et il n'y a aucune description du processus suivi par l'agence lors de ses délibérations sur les propositions de règlement", a écrit le juge.

Un porte-parole du bureau du procureur général de New York, qui a défendu la réglementation devant le tribunal, a adressé les questions relatives à la décision à l'Office of Cannabis Management (bureau de gestion du cannabis) de l'État. L'Office of Cannabis Management n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Leafly a déclaré dans un communiqué qu'il était important que les opérateurs autorisés aient accès à des outils publicitaires pour les aider à réussir et que l'entreprise espérait que la décision "conduise finalement à un marché sain et stable pour l'usage adulte dans l'État".

Jonathan Havens, avocat spécialisé dans le cannabis au cabinet Saul Ewing à New York et qui n'est pas impliqué dans le procès, a déclaré que si la décision est maintenue telle quelle, elle aura un impact significatif et large sur l'industrie du cannabis de l'État de New York.

"Il n'a pas annulé l'ensemble du programme, mais j'ai du mal à comprendre comment un programme peut fonctionner pleinement si cette question n'est pas immédiatement réglée", a déclaré M. Havens.