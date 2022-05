Un juge décide que le procès du massacre de Tulsa visant à obtenir des réparations peut avoir lieu.

La juge de district du comté de Tulsa, Caroline Wall, a rejeté les requêtes des défendeurs, qui incluent la ville de Tulsa, visant à rejeter l'affaire. Les prochaines étapes juridiques n'étaient pas claires.

L'action en justice demande des réparations financières et autres, y compris une exonération fiscale de 99 ans pour les résidents de Tulsa qui sont des descendants des victimes du massacre dans le quartier de Greenwood, au nord de Tulsa. On estime que pas moins de 300 personnes, pour la plupart des Noirs, sont mortes.

Parmi les plaignants figurent Lessie Randle, qui a survécu au massacre alors qu'elle n'était qu'une petite fille, et un descendant du propriétaire de l'hôtel Stradford, qui était, au moment du massacre, le plus grand hôtel appartenant à des Noirs aux États-Unis. Greenwood était surnommé la Black Wall Bourse.

La violence a éclaté après qu'une femme blanche ait dit à la police qu'un homme noir lui avait attrapé le bras dans un ascenseur d'un immeuble commercial du centre-ville de Tulsa, le 30 mai 1921, selon un récit du National Endowment for the Humanities https://www.neh.gov/article/1921-tulsa-massacre.

Le lendemain, la police a arrêté l'homme, qui, selon le Tulsa Tribune, avait tenté d'agresser la femme. Les Blancs ont entouré le palais de justice, exigeant que l'homme soit livré. Des vétérans de la Première Guerre mondiale faisaient partie des hommes noirs qui se sont rendus au palais de justice pour affronter la foule. Un homme blanc a tenté de désarmer un vétéran noir et un coup de feu a retenti, déclenchant de nouvelles violences.

Les Blancs ont pillé et brûlé des bâtiments et ont tiré les Noirs de leurs lits et les ont battus, selon les récits historiques. Les Blancs ont été députés par les autorités et ont reçu l'ordre de tirer sur les Noirs.

Personne n'a jamais été inculpé dans ces violences.

De profondes disparités économiques et sanitaires subsistent entre les Noirs, qui vivent encore pour la plupart dans le nord de Tulsa, et les Blancs.