Le Montana viole les droits des jeunes avec des politiques qui interdisent à l'État de prendre en compte les effets du changement climatique lorsqu'il examine les projets d'extraction de charbon, de gaz naturel et d'autres combustibles fossiles, a déclaré lundi une juge de l'État.

La décision de la juge Kathy Seeley, à Helena, marque une victoire majeure dans la première affaire climatique menée par des jeunes à être jugée aux États-Unis et pourrait constituer un précédent important pour des affaires similaires à l'échelle nationale.

Les 16 plaignants ont attaqué le Montana en 2020, alors qu'ils étaient âgés de 2 à 18 ans, affirmant que l'autorisation par l'État de projets tels que la production de charbon et de gaz naturel exacerbait la crise climatique, en dépit d'un amendement de 1972 à la constitution du Montana exigeant que l'État protège et améliore l'environnement.

Lors du procès qui s'est tenu en juin, les jeunes ont fait valoir qu'en dépit de sa faible population, le Montana est responsable d'une part considérable des émissions mondiales. L'État est un grand producteur de charbon, de pétrole et de gaz qui sont expédiés ailleurs, et il abrite également des pipelines et d'autres infrastructures nécessaires à l'acheminement de ces combustibles.

L'État avait fait valoir que la politique climatique ne devait pas être définie par les tribunaux et que les plaignants n'avaient pas prouvé que la crise mondiale pouvait être attribuée aux émissions relativement faibles du Montana.

Un porte-parole du bureau du procureur général du Montana a qualifié la décision d'"absurde" et M. Seeley de "juge idéologique qui s'est plié en quatre pour permettre à l'affaire d'avancer". L'État a l'intention de faire appel.

Julia Olson, avocate de l'association Our Children's Trust, qui représentait les jeunes, a qualifié la décision de "grande victoire pour le Montana" et a déclaré que des décisions similaires allaient probablement être prises dans d'autres États.