Un juge du Nouveau-Mexique démet un commissaire de comté de ses fonctions en raison de l'implication du 6 janvier.

Le juge Francis Mathew, de la Cour de district de l'État, a écrit dans son jugement que le commissaire du comté d'Otero, Couy Griffin, qui a fondé un groupe appelé "Cowboys for Trump", a violé la section 3 du 14e amendement de la Constitution des États-Unis lorsqu'il a pris part à l'émeute qui a fait quatre morts et 100 policiers blessés, ce qui le rend inapte à exercer une fonction locale, étatique ou fédérale.

Le 6 janvier, Griffin a rejoint des milliers de personnes au Capitole. Il a franchi les barrières de sécurité à l'extérieur du bâtiment et a finalement assumé un rôle de leader dans la foule et a encouragé la violence, a déclaré Mathew dans son jugement.

Griffin a "incité, encouragé et contribué à normaliser la violence", a écrit Mathew. Les actions de Griffin étaient "des actes manifestes de soutien à l'insurrection".

Griffin est le premier élu à être démis de ses fonctions pour sa participation à l'émeute. La décision marque également la première fois qu'un juge a statué que l'incident était une insurrection et la première fois depuis 1869 qu'un juge a démis un fonctionnaire public en vertu de la section 3.

"Il s'agit d'une victoire historique pour la responsabilité de l'insurrection du 6 janvier et des efforts visant à perturber le transfert pacifique du pouvoir aux États-Unis", a déclaré Noah Bookbinder, président de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), un organisme de surveillance de l'éthique qui a intenté un procès contre Griffin, demandant sa destitution.

Griffin a déclaré à Reuters qu'il prévoyait de faire appel de la décision, en affirmant que Mathew n'avait pas la qualité juridictionnelle pour le démettre de ses fonctions.

"J'ai été choqué par la réponse du tribunal. C'est une véritable honte envers notre démocratie", a-t-il déclaré lors d'une brève interview téléphonique. "C'est très évident de la tyrannie qui se dresse dans notre pays".

Jusqu'au 6 janvier, Griffin et son organisation ont aidé à mobiliser le mouvement "Stop the Steal" qui a faussement prétendu que la défaite électorale de Donald Trump en 2020 était le résultat d'une fraude généralisée, une affirmation rejetée par de multiples tribunaux, des responsables électoraux d'État et des membres de sa propre administration, a écrit Mathew.

En juin, Griffin a été condamné par un tribunal fédéral à 14 jours de prison pour son rôle dans l'émeute, deux mois après avoir été reconnu coupable, lors d'un procès sans jury, d'un chef d'accusation de délit d'entrée et de séjour sur un terrain interdit le 6 janvier 2021.