Mercredi, un juge fédéral du Dakota du Nord a temporairement bloqué la mise en œuvre d'un règlement de l'administration Biden établissant des protections pour les cours d'eau saisonniers et les zones humides dans 24 États, selon des documents judiciaires.

Le juge Daniel Hovland du tribunal de district des États-Unis a accédé à la demande des États concernant une injonction préliminaire interdisant l'application de la règle de l'Agence de protection de l'environnement relative aux eaux des États-Unis, qui a été finalisée en décembre.

Dans son ordonnance, M. Hovland a déclaré que les États "dépenseraient des ressources irrécupérables pour se conformer à une règle qui a peu de chances de résister à un examen judiciaire".

Cette règle protège les voies d'eau qui ont un "lien significatif" avec les eaux navigables des États-Unis - une norme que les éleveurs, les promoteurs et d'autres groupes industriels ont qualifiée d'excessivement large et qui crée des obstacles lourds en matière d'autorisation et de réglementation.

La Virginie-Occidentale et 23 autres États dirigés par des républicains ont intenté un procès à l'EPA en février, alléguant que cette règle viole la Constitution des États-Unis et sème la confusion chez les propriétaires terriens.