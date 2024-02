Un juge italien a décidé que deux employés d'une agence de l'ONU ne pouvaient pas être jugés pour la mort de l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo, de son garde du corps et d'un chauffeur en 2021, parce qu'ils bénéficient de l'immunité diplomatique.

Luca Attanasio, son garde du corps Vittorio Iacovacci et leur chauffeur Mustapha Milambo ont été tués lors d'un enlèvement manqué sur une route de l'est du Congo, alors qu'ils se dirigeaient vers un projet du Programme alimentaire mondial (PAM).

Les procureurs de Rome avaient demandé un procès pour Rocco Leone et Mansour Luguru Rwagaza, qui, au moment de l'attaque, étaient respectivement chef adjoint du PAM au Congo et responsable de la sécurité, les accusant de négligence dans l'organisation du voyage.

Toutefois, la juge Marisa Mosetti a décidé mardi qu'en tant qu'employés des Nations unies, les deux hommes bénéficiaient de l'immunité diplomatique et ne pouvaient donc pas être jugés.

Les procureurs ont déclaré qu'ils feraient appel.

L'année dernière, un tribunal militaire de la République démocratique du Congo a condamné six hommes à la prison à vie pour ces meurtres.

L'est du Congo est en proie à la violence depuis des décennies, des milices rivales se battant contre les troupes gouvernementales et entre elles pour le contrôle des terres et des ressources.

Les enlèvements et les attaques contre les convois d'aide étaient en augmentation au moment de l'assaut contre Attanasio et son entourage.