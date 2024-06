Un juge fédéral du Texas a déclaré illégales les directives émises par l'administration du président Joe Biden, qui interdisent aux hôpitaux et aux autres prestataires de soins médicaux d'utiliser des technologies de suivi en ligne des utilisateurs de leurs sites web.

Le juge du district de Fort Worth, Mark Pittman, s'est rangé du côté de deux groupes professionnels d'hôpitaux, dont l'American Hospital Association, et de deux systèmes de santé locaux, en estimant que le ministère américain de la santé et des services sociaux avait outrepassé son autorité en adoptant cette politique de promotion de la vie privée.

Les orientations publiées en 2022 avertissaient les prestataires de soins de santé que le fait d'autoriser des sociétés technologiques tierces à collecter et à analyser les informations recueillies auprès des visiteurs de leurs sites web ou de leurs applications pouvait constituer une violation de la loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie (Health Insurance Portability and Accountability Act - HIPAA).

Cette loi fédérale de 1996 interdit la divulgation publique d'informations privées sur la santé des individus afin de les protéger contre la discrimination, la stigmatisation ou d'autres conséquences négatives. Les hôpitaux qui enfreignent cette loi s'exposent à des sanctions.

Les orientations, publiées sous forme de bulletin par le Bureau des droits civils du ministère de la santé et des services sociaux, concernent les sites web publics des hôpitaux et indiquent que la prolifération des dispositifs de suivi sur les sites web de soins de santé peut révéler les diagnostics des personnes, la fréquence des visites médicales et exposer les personnes à d'autres conséquences.

Mais M. Pittman, nommé par l'ancien président républicain Donald Trump, a déclaré que le HHS était allé trop loin en interprétant les "informations de santé individuellement identifiables" protégées par la loi HIPAA comme couvrant également les métadonnées des recherches effectuées par un utilisateur sur un site web public.

"Une décision contraire permettrait au HHS et à d'autres entités exécutives de prendre des libertés de plus en plus grandes avec l'autorité limitée qui leur est accordée", a écrit M. Pittman. "La Cour n'est pas disposée à créer ce précédent ici.

Le juge a annulé les orientations, que le HHS a récemment révisées après que l'American Hospital Association, le plus grand groupe de pression hospitalier du pays, et ses codemandeurs ont intenté une action en justice en novembre.

Le HHS n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Chad Golder, avocat général de l'AHA, a déclaré dans un communiqué qu'avec la décision du tribunal, "les hôpitaux et les systèmes de santé pourront à nouveau compter sur ces technologies importantes pour fournir à leurs communautés des informations fiables et précises sur les soins de santé".

L'AHA et ses codemandeurs ont déposé leur plainte devant le tribunal fédéral de Fort Worth, une juridiction qui est devenue le lieu de prédilection des plaignants qui contestent le programme de M. Biden, un démocrate, et dont les deux juges en exercice ont été nommés par les républicains.

Le guide a été publié alors que les hôpitaux étaient de plus en plus confrontés à des recours collectifs les accusant d'avoir mal traité les informations relatives aux patients en raison de l'utilisation de technologies d'analyse fournies par Google (Alphabet), Meta Platforms et d'autres sociétés tierces qui recueillent des données sur les visiteurs des sites web.

L'agence avait affirmé que les orientations n'étaient pas contraignantes, puis les a révisées pour préciser qu'elles n'avaient pas "force de loi".

Toutefois, M. Pittman a déclaré qu'il s'agissait d'orientations concernant des obligations légales obligatoires et que de telles orientations de l'agence pouvaient "servir de cheval de Troie pour les bureaucrates qui changent les règles du jeu". (Reportage de Nate Raymond à Boston Rédaction d'Alistair Bell)