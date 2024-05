Un juge polonais ayant accès à des secrets militaires et ayant demandé l'asile à la Biélorussie semble devoir faire face à des accusations d'espionnage jeudi, après qu'un tribunal polonais a déclaré qu'il levait son immunité.

La défection du juge Tomasz Szmydt au profit d'un allié clé de Moscou a mis en lumière la place de Varsovie en tant que cible privilégiée des activités de renseignement russes, tandis que des législateurs opposés ont échangé des reproches sur la question de savoir qui avait permis son ascension aux échelons supérieurs du système judiciaire polonais.

"La Cour administrative suprême - Cour disciplinaire de première instance ... a adopté une résolution permettant de tenir le juge Szmydt pour pénalement responsable, a autorisé sa détention et sa détention provisoire et a suspendu le juge indiqué de ses fonctions officielles", a déclaré le porte-parole Sylwester Marciniak à l'agence de presse d'État PAP.

Le ministre de la justice, Adam Bodnar, avait déclaré précédemment que la levée de l'immunité de M. Szmydt permettrait d'émettre un mandat d'arrêt et une note à Interpol, ce qui limiterait ses déplacements, mais il a reconnu que les services polonais ne seraient pas en mesure de l'arrêter en Biélorussie.

M. Szmydt a nié les allégations d'espionnage, affirmant qu'il n'avait enfreint aucune loi polonaise ou européenne.

Depuis son arrivée en Biélorussie, Szmydt a été interviewé par les télévisions d'État russe et biélorusse et a affirmé qu'il avait été contraint de fuir les persécutions politiques dont il faisait l'objet en Pologne de la part d'un gouvernement sous l'emprise des États-Unis et désireux de déclencher un conflit avec Moscou et Minsk.

Les autorités polonaises ont rejeté ces affirmations en les qualifiant de propagande absurde, ce qui renforce les accusations selon lesquelles il travaillait pour des services de renseignements étrangers.

Pendant ce temps, les législateurs du gouvernement de coalition pro-européen de la Pologne et de l'ancienne administration nationaliste Droit et Justice (PiS) ont échangé des coups pour savoir qui était responsable d'avoir laissé un homme qu'ils croient être un agent biélorusse devenir un juge de haut rang, sans que les services de sécurité ne le démasquent.

"Nous sommes confrontés à l'histoire mystérieuse d'une personne qui, en peu de temps, a fait des progrès de carrière stupéfiants dans le système judiciaire polonais grâce au soutien et à l'engagement des hommes politiques de Droit et Justice", a déclaré le vice-ministre de la justice, Arkadiusz Myrcha, au parlement.

L'ancien ministre de la justice Zbigniew Ziobro a déclaré sur le média social X que le gouvernement actuel avait "peur des faits" et que M. Szmydt avait été promu trois fois avant que le PiS n'arrive au pouvoir.

Le juge a d'abord attiré l'attention du public en Pologne pour son rôle dans un scandale de trolling qui a conduit à la démission d'un vice-ministre de la justice en 2019.

Il faisait partie d'un groupe accusé de chercher à discréditer les juges critiques à l'égard des réformes judiciaires du gouvernement PiS en faisant circuler dans les médias des rumeurs sur leur vie privée.

Il est apparu dans un documentaire télévisé en 2022, dans lequel il a révélé des détails sur sa participation au groupe.