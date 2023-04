Un juge fédéral de Denver a rejeté vendredi la demande d'un centre médical catholique visant à empêcher le Colorado d'interdire un traitement non éprouvé destiné à inverser les effets d'un médicament utilisé pour l'avortement.

Le juge fédéral Daniel Domenico a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de bloquer cette interdiction, la première du genre, car l'État a déclaré qu'il ne l'appliquerait pas pour l'instant, ce qui signifie que le centre, Bella Health and Wellness, n'est pas menacé dans l'immédiat. Il n'a pas abordé le fond de l'affaire.

"Nos clients sont heureux de pouvoir continuer à s'occuper des femmes qui demandent de l'aide après avoir pris la première pilule abortive", a déclaré par courriel Rebekah Ricketts, avocate du groupe juridique conservateur Becket Fund for Religious Liberty, qui représente Bella.

L'avortement médicamenteux commence par la prise du médicament mifépristone, qui bloque l'action de l'hormone progestérone, essentielle au maintien de la grossesse, et se termine par la prise d'un second médicament, le misoprostol. Les partisans de l'inversion de l'avortement médicamenteux affirment que si une femme change d'avis après avoir pris de la mifépristone mais avant de prendre du misoprostol, la grossesse peut être poursuivie en administrant une forte dose de progestérone.

Il n'existe pas de grandes études contrôlées sur ce traitement, et le Collège américain des obstétriciens et gynécologues a déclaré que sa sécurité et son efficacité n'étaient pas étayées.

Le gouverneur démocrate du Colorado, Jared Polis, a signé le 14 avril une loi qui soumet les professionnels de la santé qui pratiquent l'inversion de l'avortement par voie médicamenteuse à des mesures disciplinaires, à moins que les commissions médicales de l'État ne décident que ce traitement constitue une "norme de pratique généralement acceptée". Ils pourraient également perdre leur licence

La loi donne aux commissions jusqu'au mois d'octobre pour prendre cette décision et publier des règles officielles, et l'État a déclaré qu'il n'appliquerait pas l'interdiction tant que le processus d'élaboration des règles ne serait pas achevé.

Bella a intenté une action en justice le jour même de la signature de la loi. Elle affirme que la loi viole les garanties de la Constitution des États-Unis en matière de libre exercice de la religion, de liberté d'expression et d'égalité de protection.

La mifépristone fait l'objet d'une bataille juridique acharnée, les groupes anti-avortement cherchant à la retirer du marché. Un fabricant de mifépristone conteste les restrictions imposées par les États en Virginie-Occidentale et un groupe de médecins conteste les restrictions imposées en Caroline du Nord.

Les assemblées législatives des États républicains ont également pris des mesures pour restreindre l'accès au médicament, tandis que les assemblées législatives démocrates ont cherché à le protéger.