Un juge rejette la demande de Trump de bloquer le livre de Bolton

WASHINGTON, 20 juin (Reuters) - Un juge américain a rejeté samedi une demande de l'administration Trump visant à interdire la publication du livre de l'ancien conseiller à la Sécurité nationale, John Bolton, selon lequel Donald Trump a demandé l'aide de la Chine pour se faire réélire.

"Bien que la conduite unilatérale de Bolton soulève de graves problèmes de sécurité nationale, le gouvernement n'a pas établi qu'une injonction constitue un remède approprié", a déclaré le juge de district Royce Lamberth dans sa décision.

L'administration avait demandé une ordonnance d'interdiction provisoire et une injonction préliminaire contre la publication de "The Room Where It Happened" (La pièce où cela s'est passé), affirmant que le livre contenait des informations classifiées et menaçait la sécurité nationale.

Le livre, qui devrait arriver dans les magasins mardi, est déjà entre les mains des médias.

"L'accusé Bolton a joué avec la sécurité nationale des États-Unis. Il a exposé son pays à des dommages et lui-même à une responsabilité civile (et potentiellement pénale)", a écrit le juge.

Une injonction serait trop tardive pour endiguer le mal, a-t-il toutefois ajouté. "Avec des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde - beaucoup dans les salles de rédaction - les dégâts sont faits."

Dans un tweet peu de temps après la publication de la décision, Donald Trump a de nouveau accusé John Bolton de divulguer des informations classifiées.

"Il doit payer un prix très élevé pour cela, comme d'autres l'ont fait avant lui", a déclaré Trump. "Cela ne devrait plus jamais se reproduire !!!"

Trump a tiré un peu de réconfort de la réprimande du juge de John Bolton, estimant qu'elle constituait une "grande victoire judiciaire".

Simon & Schuster, les éditeurs des mémoires de Bolton, ont pour leur part salué la décision.

"Nous sommes reconnaissants à la Cour d'avoir confirmé les solides protections du premier amendement contre la censure et la restriction préalable de la publication", ont-ils déclaré dans un communiqué.

Le livre de John Bolton affirme que Donald Trump a demandé à son homologue chinois Xi Jinping, lors d'une réunion à huis clos organisée en juin 2019, de l'aider à être réélu. (Lucia Mutikani, version française Benjamin Mallet)