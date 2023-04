Donald Trump ne connaîtra pas l'identité des jurés appelés à décider, lors d'un prochain procès civil, si l'ancien président a diffamé l'écrivain E. Jean Carroll, qui affirme également que M. Trump l'a violée.

Vendredi, le juge du district de Manhattan, Lewis Kaplan, a rejeté la nouvelle tentative de M. Trump d'exiger que les jurés potentiels fournissent leur nom, leur emploi et 38 autres informations dans des questionnaires écrits.

M. Kaplan a déclaré que la loi était "tout à fait claire" et qu'il lui appartenait d'utiliser ou non des questionnaires, et que rien n'avait changé sa décision de faire siéger un jury anonyme lors du procès du 25 avril, compte tenu de la menace de harcèlement des jurés.

Les avocats de M. Trump n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

M. Trump avait fait valoir que sa récente inculpation pénale par le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, avait entraîné un "déluge de couverture médiatique préjudiciable" qui rendrait difficile la constitution d'un jury impartial dans l'affaire civile de M. Carroll.

Les avocats de M. Carroll ont déclaré que cette couverture médiatique était sans commune mesure avec celle accordée au producteur hollywoodien Harvey Weinstein, à Elizabeth Holmes, cadre dans le secteur des biotechnologies, et à Ghislaine Maxwell, associée de Jeffrey Epstein, juste avant le début de leurs récents procès pénaux très médiatisés.

Alors que les jurés entendraient beaucoup parler de M. Trump même dans des circonstances "normales", "le risque de préjudice est encore plus élevé" en raison de l'affaire Bragg, ont déclaré les avocats de M. Trump.

M. Trump est en tête du peloton républicain pour l'élection présidentielle de 2024.

Mme Carroll, ancienne chroniqueuse-conseil du magazine Elle, a déclaré que M. Trump l'avait forcée à entrer dans une cabine d'essayage du grand magasin Bergdorf Goodman, à Manhattan, à la fin de 1995 ou au début de 1996.

Le procès porte sur la question de savoir si M. Trump l'a diffamée en octobre 2022 en déclarant que la plainte pour viol était un "canular" et un "mensonge" et qu'elle n'était pas son "type".

Mme Carroll souhaite également que M. Trump soit jugé responsable de viol en vertu d'une loi new-yorkaise accordant aux adultes un délai d'un an pour poursuivre leurs agresseurs présumés, même si les délais de prescription ont expiré.

Elle poursuit séparément M. Trump pour diffamation à la suite de son démenti de juin 2019 concernant la rencontre dans les vestiaires.

L'affaire est Carroll v Trump, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-10016.