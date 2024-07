Un juge du Nouveau-Mexique a renvoyé chez eux les jurés du procès pour homicide involontaire d'Alec Baldwin, vendredi, dans une décision surprise après que les avocats de l'acteur ont demandé l'annulation des accusations selon lesquelles la police aurait caché des preuves de la source de la balle réelle qui a tué la directrice de la photographie de "Rust", Halyna Hutchins, en 2021.

Au troisième jour du procès de Baldwin, les avocats de l'acteur ont déclaré que le bureau du shérif de Santa Fe avait pris possession de balles réelles en tant que preuves dans l'affaire, mais qu'il ne les avait pas répertoriées dans le dossier d'enquête sur l'affaire "Rust" ou n'avait pas révélé leur existence aux avocats de la défense.

"On nous l'a caché", a déclaré Alex Spiro, l'avocat de Baldwin, à un technicien de scène de crime du bureau du shérif, lors d'un contre-interrogatoire hors de l'écoute des jurés.

La juge Mary Marlowe Sommer a esquissé un plan d'audition des preuves concernant la requête. Elle n'a pas précisé quand elle rendrait sa décision.

Joshua Kastenberg, professeur de droit à l'université du Nouveau-Mexique,

qui a suivi l'affaire mais n'est pas impliqué, a déclaré que l'accusation contre Baldwin pourrait être rejetée si l'accusation n'a pas divulgué les preuves aux avocats de Baldwin ou s'ils n'ont pas eu connaissance des preuves avant le début du procès.

"Un juge pourrait rejeter l'accusation s'il y a eu malversation de la part du bureau du shérif", a déclaré M. Kastenberg.

La juge a ensuite demandé aux jurés de revenir lundi matin, reconnaissant que cette décision était inhabituelle. Elle n'a pas expliqué aux jurés pourquoi ils étaient renvoyés pour la journée sans avoir entendu de preuves.

La technicienne, Marissa Poppel, a déclaré que les balles n'avaient pas été cachées à Baldwin et qu'on lui avait dit de les classer, ainsi que les détails sur la manière dont elles avaient été obtenues, sous un numéro de dossier différent de celui de l'affaire "Rust". Elle a contesté l'affirmation de Spiro selon laquelle les munitions Colt .45 correspondaient à la balle qui a tué Hutchins.

Le procureur Kari Morrissey a mis en doute l'allégation selon laquelle les preuves auraient été dissimulées à Baldwin.

"Si vous l'avez enterrée, comment les avocats de la défense ont-ils pu vous interroger à ce sujet hier ?

Les cartouches Colt .45 ont été remises au bureau du shérif du comté de Santa Fe le 6 mars par Troy Teske, un ami de Thell Reed, le beau-père de l'armurier "Rust" Hannah Gutierrez, le jour même où Gutierrez a été reconnu coupable d'homicide involontaire pour la mort de Hutchins.

Les procureurs ont accusé Hannah Gutierrez d'avoir apporté les balles réelles sur le plateau de tournage, ce qu'elle a nié. Les avocats de la défense accusent l'accessoiriste Seth Kenney d'avoir fourni les balles réelles. Il a nié cette allégation et n'a pas été inculpé dans cette affaire.

Les procureurs affirment que Baldwin a joué un rôle dans la mort de Hutchins parce qu'il a manipulé l'arme de manière irresponsable. Les avocats de Baldwin affirment que ce dernier n'a pas été contrôlé par Gutierrez et d'autres personnes chargées de la sécurité sur le plateau, et que les agents des forces de l'ordre étaient plus intéressés par la poursuite de leur client que par la recherche de la source d'une balle réelle qui a tué Hutchins.