L'affaire concernait Darryl George, qui porte ses dreadlocks tressées sur le dessus de la tête, et le Barbers Hill Independent School District, qui avait affirmé que la coiffure du jeune homme de 18 ans violait son code vestimentaire, a rapporté Houston Public Media. Il l'a suspendu en août et l'a envoyé dans un programme disciplinaire hors site pour toute l'année scolaire.

(Reuters) - Un juge du Texas a décidé jeudi qu'un district scolaire de la région de Houston n'avait pas violé une loi récemment adoptée par l'Etat lorsqu'il a puni un étudiant noir qui refusait de changer de coiffure, ont rapporté les médias locaux.

Au cours de la première journée du procès, le juge Chap Cain III du comté de Chambers a décidé que Barbers Hill n'avait pas violé la loi Crown de l'Etat, qui interdit la discrimination fondée sur la race en matière de coiffure, a rapporté le média.

"Il y a eu beaucoup d'émotions en moi - de la colère, de la tristesse", a déclaré M. George en entrant dans le tribunal jeudi, selon Houston Public Media. "On se sent très seul quand on est le seul à être coincé dans une pièce pendant tout un semestre, toute une année.

La législation interdisant la discrimination raciale sur les cheveux, en particulier les textures ou les styles associés à une race ou à une origine nationale particulière, a récemment bénéficié d'un soutien croissant dans l'ensemble des États-Unis. Le Texas est l'un des 24 États à avoir adopté une loi interdisant ce type de discrimination, selon l'Economic Policy Institute. Le Texas a adopté sa loi en mai 2023.

L'Union américaine pour les libertés civiles du Texas a écrit sur les médias sociaux jeudi que le district scolaire de Barbers Hill "a perturbé à plusieurs reprises l'éducation des élèves noirs du district en raison de leurs codes vestimentaires discriminatoires".

L'ACLU se réfère à un rapport publié au début du mois qui, selon elle, montre que 80 % des écoles du Texas "ont des politiques capillaires vagues qui peuvent être utilisées pour punir de manière disproportionnée les élèves noirs".

Dans sa plainte déposée en septembre, le district scolaire a demandé au tribunal de se prononcer sur la question. Barbers Hill a affirmé que les cheveux de George violaient son code vestimentaire, qui stipule que les cheveux d'un élève de sexe masculin ne peuvent pas être "en dessous du haut du col d'un t-shirt, en dessous des sourcils, ou en dessous des lobes d'oreilles lorsqu'ils sont lâchés".

Greg Poole, le surintendant du Barbers Hill ISD, a récemment publié une pleine page de publicité dans le Houston Chronicle pour défendre cette position, affirmant que cette politique est légale et qu'elle enseigne aux élèves à se conformer à un sacrifice qui profite à tous, a rapporté la télévision locale.

Les avocats de Mme George et du district scolaire n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire. Après le procès, une avocate de la famille a déclaré qu'elle avait l'intention de faire appel et de demander une injonction fédérale contre le district scolaire, a rapporté Houston Public Media.

En septembre, la famille a intenté une action en justice distincte contre le district scolaire devant un tribunal fédéral, affirmant que sa politique en matière de code vestimentaire violait les droits civils de M. George.