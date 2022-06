Un juge tranche en faveur du président d'Aerojet dans un conflit avec le PDG de la société

Lichtenstein a intenté un procès contre Drake et trois administrateurs plus tôt cette année, arguant qu'ils ont violé l'ordonnance en utilisant les cadres, les conseillers et les fonds de la société pour soutenir leur campagne de prise de contrôle du conseil d'administration contre lui.

"Les plaignants ont droit à une déclaration selon laquelle le principe de neutralité de l'entreprise s'applique en rapport avec l'élection contestée et qu'il a été violé", a écrit la juge Lori Will dans sa décision.

Drake a déclaré dans une déclaration qu'elle était heureuse que le tribunal n'ait pas retenu les membres de sa liste pour outrage.

La décision intervient alors que la course aux procurations, où le PDG et le président s'affrontent, prendra fin le 30 juin, lorsque les investisseurs voteront lors d'une assemblée spéciale pour désigner les membres du conseil d'administration. Les deux parties s'affrontent depuis l'échec de la fusion d'Aerojet avec Lockheed Martin Corp pour un montant de 4,4 milliards de dollars.

"Il y a maintenant une voie claire pour les actionnaires pour décider de l'avenir de la société", a déclaré Drake dans la déclaration.

Un représentant de Lichtenstein a déclaré : "Nous nous demandons comment les actionnaires peuvent faire confiance à tout ce que dit Mme Drake maintenant qu'il a été déterminé qu'elle a violé une ordonnance du tribunal et abusé des ressources de la société dans sa quête de contrôle du conseil d'administration."

Steel Partners, la société holding cotée en bourse et contrôlée par Lichtenstein, possède plus de 5% des actions de la société de fusées et de missiles. Steel a récemment dévoilé une liste rafraîchie de candidats au poste d'administrateur et a annoncé son intention d'installer Mark Tucker, l'ancien directeur de l'exploitation de la société, au poste de PDG.

La décision de Will a pointé du doigt un communiqué de presse du 1er février publié par plusieurs membres du conseil d'administration et révélant une enquête interne sur Lichtenstein, le qualifiant de "levier de négociation pour faire pression sur Lichtenstein afin qu'il retire sa liste."

Mme Will a également accordé une divulgation corrective à Lichtenstein, un geste rare. Elle a écrit que "les divulgations correctives doivent être émises sous la forme d'un communiqué de presse et d'un formulaire 8-K correspondant."