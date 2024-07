Un juge tunisien a interdit vendredi à un candidat potentiel à l'élection présidentielle d'apparaître dans les médias ou de voyager dans le pays. Il s'agit du dernier homme politique à être confronté à ce que ses partis ont qualifié d'obstacles pour défier le président Kais Saied.

Le parti d'Abd Ellatif Mekki a qualifié ces mesures de tentative d'exclure un candidat sérieux de la campagne pour les élections du 6 octobre.

Les partis d'opposition ont accusé le gouvernement de Kais Saied d'exercer des pressions sur le système judiciaire pour traquer les rivaux du président et lui ouvrir la voie vers un second mandat.

Ils affirment que les politiciens emprisonnés doivent être libérés et que les médias doivent être autorisés à fonctionner sans pression de la part du gouvernement.

Les partisans de M. Saied nient les allégations selon lesquelles les politiciens de l'opposition ont été ciblés pour des raisons politiques. Ils affirment que le fait de se présenter aux élections n'est pas une raison pour arrêter les poursuites contre les personnes accusées de crimes tels que le blanchiment d'argent et la corruption.

Deux dirigeants politiques, Abir Moussi et Ghazi Chaouachi, sont emprisonnés ? ?depuis l'année dernière.

La semaine dernière, la police a arrêté un autre candidat, Lotfi Mraihi, soupçonné de blanchiment d'argent. Il a déclaré dans une vidéo qu'il avait fait l'objet de restrictions et de harcèlement depuis qu'il avait annoncé sa candidature.

D'autres candidats potentiels, dont Safi Saeed, Mondher Znaidi et Nizar Chaari, font l'objet de poursuites pour des délits présumés tels que la fraude et le blanchiment d'argent.

ALLÉGATIONS D'OBSTRUCTION

L'avocate de M. Mekki, Monia Bouali, a déclaré à Reuters : "Le juge a décidé d'imposer une interdiction de voyager à M. Mekki et de l'empêcher d'apparaître dans les médias et les médias sociaux, et lui a ordonné de rester (dans) le quartier de Wardia", en référence à un quartier de la capitale où M. Mekki vit.

Les fonctionnaires de la Cour n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter la décision.

"Mekki est clairement visé pour entraver sa campagne de collecte de signatures auprès des citoyens et pour les contacter", a déclaré à Reuters Ahmed Naffati, un éminent responsable du parti de Mekki.

Quelques jours après l'annonce de la candidature de M. Mekki ? ?ce mois-ci, un porte-parole du tribunal a déclaré que Mekki était soupçonné d'avoir participé au meurtre d'un homme d'affaires décédé en prison il y a plusieurs années.

M. Mekki a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire et que le fait d'avoir déposé une plainte contre lui après qu'il ait annoncé son intention de se présenter montrait qu'il était visé.

M. Saied, qui a été élu président en 2019, n'a pas officiellement annoncé sa candidature, mais devrait le faire bientôt. L'année dernière, il a déclaré qu'il ne céderait pas le pouvoir à ce qu'il appelle des non-patriotes.

En 2021, M. Saied a dissous le parlement et a commencé à gouverner par décret, une décision que l'opposition a qualifiée de coup d'État. M. Saied a déclaré que ses mesures étaient légales et nécessaires pour mettre fin à des années de corruption endémique.