Berne (awp/ats) - Bio Suisse veut rendre visible la restauration durable. L'organisation lance un label dénommé "Bio Cuisine" pour "continuer de faire augmenter la part de bio dans les assiettes".

"Bio Cuisine" comprend trois niveaux et montre la proportion de produits bio et Bourgeon dans un restaurant, a expliqué mardi Bio Suisse. Les restaurants sont distingués par une, deux ou trois étoiles s'ils utilisent respectivement 30%, 60% et 90% de produits certifiés bio. La base est la valeur d'achat des denrées alimentaires et des boissons.

L'organisation compte d'ici trois ans sur 700 restaurants sous licence et sur un chiffre d'affaires supplémentaire de 120 millions de francs suisses pour l'ensemble du marché bio. Quatre mois après le lancement du label, vingt premières entreprises remplissent les conditions depuis début avril.

Selon Bio Suisse, les intéressés représentent "toute l'étendue des possibilités", de la cantine de l'hôpital universitaire de Bâle aux restaurants gastronomiques, tels que le Culinarium Alpinum de Stans (NW), en passant par "des pionniers bio" comme le Korn.Haus à Dussnang.

ats/al