Un large soutien, mais moins d'espoir pour des lois plus strictes sur les armes à feu aux États-Unis -Reuters/Ipsos

Le sondage, réalisé auprès de 940 Américains, a été effectué un jour après qu'un tireur texan ait tué 19 étudiants et deux enseignants, et moins de deux semaines après qu'un suprémaciste blanc avoué ait tué 10 personnes dans un supermarché d'un quartier majoritairement noir de Buffalo, New York.

Quelque 84 % des personnes interrogées ont déclaré être en faveur de la vérification des antécédents pour toutes les ventes d'armes à feu, tandis que 70 % ont déclaré être en faveur de lois "drapeau rouge" qui permettraient aux autorités de confisquer les armes des personnes considérées comme une menace pour la sécurité publique.

En outre, 72 % ont déclaré qu'ils soutiendraient le relèvement de l'âge pour acheter une arme à feu de 18 à 21 ans.

Ces politiques ont été soutenues par de larges majorités de républicains et de démocrates et font écho aux résultats de sondages précédents.

Mais la plupart des gens ne pensent pas que le Congrès agira. Seuls 35 % ont déclaré être confiants que les législateurs américains renforceront les lois sur les armes à feu cette année, tandis que 49 % ont déclaré ne pas être confiants.

Les législateurs américains ont échoué à plusieurs reprises à renforcer les lois sur les armes à feu après des massacres similaires au cours de la dernière décennie.

Quelque 65 % des personnes interrogées ont déclaré que l'Amérique connaît autant de fusillades de masse en raison de la facilité d'accès aux armes à feu.

Toutefois, l'enquête a révélé que les Américains étaient plus divisés sur les politiques déjà en place dans de nombreux États qui font des armes à feu une partie de la vie quotidienne.

Une majorité, 54 %, a déclaré que le port d'une arme à feu était le meilleur moyen de se protéger contre une fusillade de masse, tandis que 45 % se sont dits favorables à l'armement des enseignants ou du personnel des écoles primaires.

Quelque 43 % ont déclaré que les citoyens respectueux de la loi devraient pouvoir porter des armes à l'église, au travail ou dans un magasin, tandis que 69 % ont soutenu les lois permettant aux gens d'obtenir un permis de port d'arme dissimulé.

Le sondage a un intervalle de crédibilité de quatre points de pourcentage.