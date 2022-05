Un leader communiste soudanais arrêté alors que les manifestations font rage à Khartoum

Un coup d'État militaire en octobre a effectivement mis fin à un accord de partage du pouvoir conclu en 2019 entre les généraux qui ont renversé le président Omar el-Béchir et les partis politiques qui s'opposaient à lui.

L'un de ces partis, le Parti communiste soudanais, a déclaré que son dirigeant Mohamed Mukhtar Al-Khatib avait été arrêté jeudi, à la suite d'une visite à Juba où il a rencontré les principaux dirigeants rebelles soudanais.

Le parti, qui s'est montré le plus dur contre le coup d'État et tout accord futur, poursuivait un front unifié contre le coup d'État, a-t-il déclaré.

L'économie du Soudan est en pleine spirale alors que son gouvernement est sans premier ministre depuis janvier. Les entreprises stagnent tandis que les citoyens sont confrontés à de fortes augmentations des prix de la nourriture, de l'électricité et du carburant.

"L'armée a échoué sur le plan économique, politique et psychologique - dans tous les domaines", a déclaré un manifestant de 30 ans et ingénieur au chômage qui a refusé de donner son nom par crainte de représailles. "Ils sont juste têtus maintenant, mais nous sommes plus têtus".

Les manifestants ont défilé sous un soleil de plomb alors que les forces de sécurité, y compris la Central Reserve Police sanctionnée par les États-Unis, étaient déployées à des points clés le long du parcours de la manifestation.