Un législateur pro-Trump de l'État du Michigan a cherché à accéder aux machines à voter

Daire Rendon, un promoteur vocal des allégations sans fondement de Trump concernant une fraude généralisée lors de l'élection de novembre, a déclaré dans cet appel qu'elle voulait effectuer un audit et avait besoin d'accéder à la tabulatrice de vote que la ville utilise pour traiter les bulletins de vote, a déclaré le greffier, Sheryl Tussey, à Reuters.

Tussey a refusé la demande, le dernier exemple d'un effort multi-états par les partisans de Trump pour obtenir un accès non autorisé aux systèmes de vote tout en promouvant des théories de conspiration sur les machines à voter truquées. Une enquête de Reuters du 28 avril a mis en évidence huit brèches ou tentatives de brèches de ce type dans cinq États américains.

Depuis lors, plusieurs autres ont été révélées, y compris l'effort à Markey, une ville au bord du lac d'environ 2 300 personnes dans le comté conservateur et peu peuplé de Roscommon, qui a massivement soutenu Trump en 2020.

Le procureur général du Michigan, Dana Nessel, et la police d'État du Michigan ont enquêté sur des incidents d'accès non autorisé dans plusieurs comtés de cet État crucial, qui a voté pour Trump en 2016 et pour le président démocrate Joe Biden en 2020.

Derrière plusieurs brèches et tentatives d'accès aux tabulatrices de votes se cache la fausse croyance que les mises à niveau ou la maintenance des systèmes de vote ordonnées par l'État effaceraient les preuves de fraudes présumées lors des élections de 2020. Les responsables électoraux de l'État affirment que ces processus n'ont aucun impact sur la capacité des systèmes de vote à sauvegarder les données des élections passées.

Tussey a déclaré que Rendon l'a contactée le 20 mars 2021. "Je n'ai pas réfléchi longtemps. Je n'étais tout simplement pas à l'aise. Je ne pensais pas que c'était juste", a déclaré Tussey à Reuters.

Deux autres greffiers du comté de Roscommon ont dit à Reuters qu'ils avaient été approchés d'une manière similaire. L'un d'eux a dit avoir été contacté par Rendon, qui a été photographié l'année dernière portant un bouton sur lequel figure la lettre "Q", symbole du mouvement d'extrême droite QAnon, qui prône la théorie du complot. L'une des greffières n'a pas voulu confirmer ou nier si c'était Rendon qui l'avait approchée.

Rendon, dont la circonscription comprend le comté de Roscommon, n'a pas répondu à une demande de commentaire. Après la défaite de Trump en 2020, Rendon a publiquement embrassé le "gros mensonge" selon lequel une fraude électorale généralisée a privé Trump de sa victoire.

Carol Asher, greffière du canton de Denton du comté de Roscommon, a déclaré qu'elle trouvait étrange que Rendon l'ait contactée un samedi sur son téléphone portable plutôt que pendant les heures de bureau au travail. Asher a dit que Rendon était catégorique sur le fait que l'accès devait être accordé ce week-end-là parce que d'autres personnes travaillant avec Rendon étaient en ville.

"Si c'était légitime, vous venez ici avec un papier écrit du Secrétaire d'Etat ou quelque chose comme ça", a déclaré Asher, qui comme Tussey est un républicain. "J'ai pensé que c'était un peu étrange, mais j'ai dit 'non, nous ne pourrions jamais l'autoriser'."

L'approche de Rendon à Asher a été rapportée pour la première fois par le Detroit News.

" ACCÈS INAPPROPRIÉ "

Asher a montré à Reuters une copie d'une déclaration, datée du 10 mars 2022, qu'elle a fournie au bureau de Nessel. Le document détaillait la demande de Rendon, dans les semaines qui ont suivi l'élection de 2020, de "se rendre au Township Hall et de lui permettre d'accéder aux tabulatrices de vote." Asher a refusé la demande, selon la déclaration.

Nessel et la police d'État ont lancé leur enquête à la demande de la secrétaire d'État Jocelyn Benson, qui a révélé en février qu'une partie non autorisée avait "prétendument obtenu un accès inapproprié aux machines à compilation et aux lecteurs de données utilisés dans le canton de Richfield et le comté de Roscommon", sans fournir de détails.

Les responsables du canton de Richfield ont refusé de commenter.

Le 26 juin 2021, Mme Rendon a publié une déclaration affirmant qu'elle était en possession de "preuves reflétant une fraude électorale systématique au Michigan qui s'est produite lors des élections de novembre 2020". Elle n'a pas divulgué ces preuves.

La déclaration de Rendon est intervenue trois jours après qu'une commission sénatoriale de l'État du Michigan, contrôlée par les républicains, ait publié un rapport très attendu confirmant qu'il n'y avait aucune preuve de fraude généralisée lors des élections de 2020. Après la victoire de Biden, Trump a fait pression sur les législateurs républicains pour qu'ils interviennent en son nom afin d'annuler sa perte, et les avocats de sa campagne ont déposé des litiges infructueux dans plusieurs États pour tenter de prouver la fraude électorale.

Carie Milburn, la greffière du canton de Roscommon, a déclaré qu'elle avait également été approchée par une personne demandant à accéder à ses deux tabulatrices de vote. Elle n'a pas nommé l'individu, citant l'enquête en cours, mais a dit qu'elle se demandait pourquoi la personne voulait accéder à son équipement, fabriqué par Election Systems & Software LLC.

Elle a fait remarquer que toutes les théories de conspiration sans fondement qui circulaient à l'époque portaient sur des machines fabriquées par une autre société, Dominion Voting Systems. Les deux entreprises ont fait remarquer que les allégations de fraude électorale impliquant leurs machines ont été démenties à plusieurs reprises.

"Je me souviens avoir dit : "Nous avons ES&S, nous n'avons pas Dominion, donc je ne sais même pas pourquoi vous voudriez avoir accès à l'une de nos machines", a déclaré Milburn, se souvenant que la personne avait répondu qu'elle voulait comparer les deux machines.

Milburn a dit qu'elle a été approchée le 20 mars 2021, la même date que Tussey a été contacté par Rendon.