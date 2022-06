Un législateur républicain exhorte la principale démocrate du Sénat à donner du temps aux discussions sur les armes à feu.

M. Cornyn et d'autres législateurs, démocrates et républicains, devaient se réunir lundi et espèrent parvenir à un accord sur la législation relative aux armes à feu d'ici la fin de la semaine, après une vague de fusillades de masse à Buffalo, dans l'État de New York, à Uvalde, au Texas, et à Tulsa, dans l'Oklahoma.

Les négociations ont l'approbation du chef de la majorité du Sénat, Chuck Schumer, et de son homologue républicain, Mitch McConnell. Mais les républicains s'inquiètent du fait que Schumer pourrait bientôt concrétiser sa promesse de commencer à voter sur la législation démocrate sur les armes à feu si les pourparlers semblent infructueux.

"J'espère que le leader démocrate permettra aux discussions bipartites de se poursuivre et de se conclure avant qu'il ne tire la prise et ne programme des votes de démonstration sur quelque chose qu'il sait ne pas pouvoir passer", a déclaré M. Cornyn dans un discours au sol.

"Une bonne législation consensuelle prend du temps", a ajouté le républicain texan. "La seule façon d'obtenir un projet de loi qui peut passer les deux chambres et gagner la signature du président est de prendre le temps et de parvenir à ce consensus."

Le bureau de Schumer n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les négociations ont fait naître l'espoir d'un rare accord bipartisan sur les questions liées aux armes à feu au Congrès, qui est caractéristiquement paralysé par la rancœur partisane sur la question.

Avec un Sénat de 100 sièges divisé à 50-50, la législation sur les armes à feu aurait besoin de 10 voix républicaines pour atteindre le seuil de 60 voix de la chambre pour l'adoption de la plupart des projets de loi.

Mais les républicains, qui, en tant que parti, défendent ardemment le droit constitutionnel américain de porter des armes en vertu du deuxième amendement, ont rejeté des initiatives telles que l'interdiction des armes d'assaut et des chargeurs à grande capacité utilisés dans de nombreuses fusillades de masse aux États-Unis.

Alors que la Maison Blanche et le Congrès s'efforcent de se mettre d'accord sur une réponse à la vague de fusillades, la Cour suprême des États-Unis devrait se prononcer ce mois-ci sur un cas new-yorkais qui pourrait entraîner une expansion radicale des droits des armes à feu.

Le principal démocrate dans les négociations, le sénateur Chris Murphy, a également déclaré que la mise en place d'une législation substantielle prendrait du temps.

"J'entends le scepticisme quant à l'ampleur que peut prendre ce paquet. Mais je ne vais pas soutenir quoi que ce soit qui ne sauve pas des vies", a déclaré Murphy, l'un des principaux défenseurs des restrictions sur les armes à feu, à NBC News. "Je ne vais pas soutenir quelque chose qui ne fait que cocher une case".

Murphy et Cornyn ont tous deux déclaré que les pourparlers se concentraient sur une poignée de questions, dont une législation visant à encourager les États à adopter des lois sur le drapeau rouge pour refuser les armes à feu aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale, à améliorer la sécurité dans les écoles, à renforcer les services de santé mentale et à empêcher les personnes légalement interdites d'avoir des armes à feu.

La Chambre des représentants, dirigée par les démocrates, devrait voter cette semaine sur une législation limitant les achats d'armes à feu. M. Cornyn a prédit que la législation n'obtiendrait jamais le soutien républicain nécessaire pour réussir au Sénat, la qualifiant de "projet de loi partisan voué à l'échec".