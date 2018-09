PEKIN, 24 septembre (Reuters) - Le gouvernement chinois va publier un "livre blanc" sur les tensions commerciales avec les Etats-Unis, a rapporté lundi l'agence de presse officielle Chine nouvelle, au moment où entraient en vigueur de nouveaux droits de douane imposés réciproquement par Washington et Pékin.

La Chine a annoncé mardi dernier qu'elle imposerait à partir de ce lundi à 04h01 GMT de nouveaux droits de douane sur 60 milliards de dollars (51 milliards d'euros) d'importations américaines, en réponse à la décision de Donald Trump de taxer à cette date 200 milliards de dollars d'importations chinoises.

D'après Chine nouvelle, ce "livre blanc" va être publié plus tard dans la journée de lundi et contiendra des "faits et la position chinoise" sur ces frictions commerciales avec les Etats-Unis. (Se Young Lee; Jean Terzian pour le service français)