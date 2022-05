Un manifestant peint aux couleurs de l'Ukraine éjecté du tapis rouge de Cannes

La femme non identifiée a arraché sa robe révélant les couleurs du drapeau ukrainien, avec les mots "STOP RAPING US" inscrits sur son abdomen et des empreintes de mains rouges sur ses fesses.

La femme a crié et les agents de sécurité l'ont rapidement enveloppée dans une veste, la faisant sortir de l'événement. Les invités ont eu l'air perplexe et la musique du festival s'est poursuivie.

La brève protestation a eu lieu lors de la première mondiale de "Three Thousand Years of Longing", alors que les stars Idris Elba et Tilda Swinton étaient sur le point d'arriver et de monter les célèbres marches du Palais des Festivals.