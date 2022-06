Un manifestant soudanais tué par balle alors que les protestations s'enflamment à la suite d'une réunion militaro-civile

Les Forces de la liberté et du changement ont décrit la réunion dans un communiqué la semaine dernière comme une étape pour mettre fin à ce qu'elles ont décrit comme un processus politique "factice", conformément à leur objectif de mettre fin à la prise de pouvoir militaire par une solution politique.

Le coup d'État a mis fin à un arrangement de partage du pouvoir convenu en 2019 avec les principaux partis politiques civils après l'éviction du président Omar el-Béchir.

Jeudi, la coalition a publié un document exposant sa vision politique, avant les réunions officielles avec les dirigeants militaires prévues la semaine prochaine, selon une source de la coalition.

Mercredi, le général Abdelfattah al-Burhan a déclaré dans un discours aux officiers qu'il n'y avait pas de place pour un accord à double sens et que toutes les parties devaient être incluses. Il a déclaré que l'armée restait engagée dans un processus dirigé par l'ONU et l'Union africaine, qui a fait l'objet de critiques lors de son lancement la semaine dernière.

Les comités de résistance qui ont mené les protestations maintiennent une position contre toute négociation.

Les protestations des comités ont éclaté dans le centre-ville de Khartoum et dans le quartier de Burri, et les forces de sécurité ont fermé plusieurs routes et ponts clés, provoquant des embouteillages.

"Notre position est la suivante : pas de négociation, pas de partenariat, pas de compromis. La seule solution est que les militaires partent", a déclaré Mohamed Salah, un manifestant de 23 ans dans le centre-ville de Khartoum.

Une personne est morte après avoir été touchée par une chevrotine à Omdurman, ville jumelle de Khartoum, a déclaré le Comité central des médecins soudanais dans un communiqué, portant à 102 le nombre de personnes tuées par les forces de sécurité lors des manifestations.