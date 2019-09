Bourse de Paris : Un marché attentiste s'interroge sur les projets de la BCE

Demain à 13h45, la Banque centrale européenne devrait annoncer des mesures monétaires conventionnelles et non-conventionnelles pour tenter de réveiller l'économie de la zone euro. Enfin "conventionnelles", il faut le dire vite, puisqu'il s'agirait de creuser un taux de dépôt déjà négatif, probablement de -20 point de base, estiment les économistes. A cela, s'ajouteraient des conditions très favorables de financement à long terme (TLTRO) et, possiblement, la reprise d'un programme de rachat d'actifs doté de 30 Mds€ mensuels. Quant au système de paliers sur les taux de dépôts ("tiering") sur lequel spécule le marché pour atténuer la pression sur les banques de la région, rien ne dit qu'il est mûr. Pour plusieurs observateurs, le principal risque des annonces de demain est qu'elles pourraient décevoir les attentes relativement élevées des marchés. A moins que Mario Draghi, dont le mandat prend fin le 31 octobre prochain, ne réserve une ultime surprise ?



Aux Etats-Unis, la banque centrale fourbit ses armes avant sa propre annonce de politique monétaire, la semaine suivante. Le président de la Fed, Jerome Powell, a bénéficié ces derniers jours d'un répit en l'absence d'attaques directes de la Maison Blanche. Donald Trump, s'il a limogé son conseiller à la sécurité John Bolton, se fait relativement discret depuis le début de la semaine sur le commerce international, ce qui contribue à réduire la volatilité sur les marchés. Une pause bienvenue, même s'il faut se méfier de l'eau qui dort.



En Asie ce matin, le climat est plutôt léger avec des gains en fin de parcours. Les indicateurs avancés sont haussiers aux États-Unis et en Europe.



Les temps forts économiques du jour



Aucun indicateur majeur n'est attendu en Europe aujourd'hui. Aux Etats-Unis, les prix à la production (14h30) précèderont les stocks des grossistes (16h00) et les stocks pétroliers hebdomadaires (16h30).



Pas d'évolution entre l'euro et le billet vert, à 1,1054 USD. L'once d'or se stabilise à 1490 USD. Calme plat, également, sur l'or noir, avec un Brent qui cote 62,86 USD et un WTI à 57,93 USD. A 1,72%, le rendement du 10 ans américain a poursuivi sa remontée. Le Bitcoin est proche de l'équilibre après trois jours de baisse, à 10 075 USD.



Les principaux changements de recommandations



Aggreko : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 1175 à 1150 GBp.

Atos : Citi reprend le suivi sur une recommandation neutre et un objectif de 76 EUR.

Aviva : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 520 à 502 GBp.

Bakkavor : HSBC passe de conserver à acheter en visant 133 GBp.

ENI : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 14,60 EUR.

Equinor : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 210 à 200 NOK.

Eurazeo : Berenberg démarre le suivi à conserver en visant 68,50 EUR.

Fevertree : J.P. Morgan démarre le suivi à surpondérer en visant 2740 GBp.

Geberit : Berenberg passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 230 à 430 CHF.

LVMH : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 350 à 420 EUR.

Puma : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 73 EUR.

Royal Dutch Shell : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 2500 GBp.

SLM Solutions : HSBC passe de conserver à alléger en visant 10 EUR.

Total : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 56 à 51,50 EUR.

UBS : Société Générale reste à la vente avec un objectif de cours réduit de 10,50 à 9,60 CHF.