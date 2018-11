Un marché de niche qui se normalise: la consommation de cannabis devient de plus en plus acceptée aux États-Unis

Les consommateurs et non-consommateurs déclarent que le cannabis est bon pour l'économie

Un nombre croissant de consommateurs soutiennent une certaine forme de légalisation du cannabis, et une majorité d'entre eux pensent que ce marché a un impact positif sur l'économie, selon un sondage récemment publié et intitulé "2018 Fall Cannabis Culture Poll", élaboré conjointement par l'agence de communication internationale BCW (Burson Cohn & Wolfe), PSB Research et Civilized, une marque premium de médias et de style de vie qui adopte et met en avant la culture du cannabis. Pas moins de 83 pour cent des répondants (adultes américains, consommateurs et non-consommateurs de cannabis) déclarent soutenir une certaine forme de légalisation du cannabis. Soixante-trois pour cent de non-consommateurs, et 95 pour cent de consommateurs de cannabis, déclarent que la légalisation a eu un effet positif sur l'économie des États où sa consommation a été légalisée.

PSB Research, en partenariat avec BCW et Civilized, ont réalisé des sondages en ligne entre le 26 septembre et le 4 octobre 2018, auprès de 1 200 adultes américains âgés de 21 ans et plus, pour identifier les avis sur le cannabis et sa consommation, et pour déterminer les habitudes générales et les comportements des consommateurs et des non-consommateurs de cannabis. Les répondants sont définis ici comme des consommateurs et des non-consommateurs.

Alors que les consommateurs et les non-consommateurs disent que la légalisation a eu un effet bénéfique sur les économies locales, l'achat de cannabis reste l'affaire de transactions interpersonnelles. À l'heure actuelle, 46 pour cent des consommateurs déclarent acheter du cannabis auprès de leurs amis ou de membres de la famille, contre seulement 30 pour cent qui s'approvisionnent chez des dispensaires. Toutefois, 84 pour cent des consommateurs qui n'achètent pas de cannabis chez un dispensaire déclarent qu'ils seraient prêts à le faire. Trente-huit pour cent des non-consommateurs disent qu'ils envisageraient d'acheter du cannabis dans une entreprise si la consommation était légalisée dans leur région.

La consommation de cannabis aux États-Unis est avant tout récréative, mais l'utilisation médicale est également populaire. Un Américain sur cinq (19 pour cent) consomme actuellement du cannabis, et plus de la moitié de ces consommateurs déclarent en consommer plusieurs fois par semaine. Plus de quatre sur cinq consommateurs autodéclarés de cannabis en font un usage récréatif, et environ la moitié des consommateurs indiquent en prendre à des fins médicales. L'utilisation de cannabidiol (CBD) parmi les consommateurs autodéclarés est également assez répandue, et environ un consommateur de cannabis sur trois -- indiquent utiliser du CBD à des fins médicales ou autres.

La quantité de cannabis séché naturellement ou mécaniquement que les consommateurs achètent varie; alors qu'environ un consommateur sur dix achète un gramme ou moins par mois, environ un tiers des consommateurs achète au moins sept grammes par mois. Trente-cinq pour cent des consommateurs de cannabis déclarent avoir dépensé au moins 100 dollars par mois dans l'achat de cannabis ou de produits dérivés.

"Les élections de mi-mandat 2018 viennent de confirmer les données du sondage "Cannabis Culture Poll": ce marché de niche se normalise dans tous les États-Unis", déclare Chris Foster, président pour l'Amérique du Nord chez BCW. "Les électeurs du Michigan vient de faire de leur État le dixième aux États-Unis à légaliser la consommation récréative du cannabis, et le Missouri et l'Utah ont adopté des initiatives pour légaliser l'usage médical de la marijuana, déjà légal dans 33 États.

"Toutefois, à l'heure où la légalisation continue de gagner du terrain aux États-Unis et de créer de nouvelles opportunités de marché, le gouvernement ne tardera pas à appliquer des normes de production, de distribution et de consommation", continue Foster. 'Les entrepreneurs et les patrons d'entreprise devront se préparer à s'orienter dans un environnement réglementaire qui ne manquera pas de se complexifier."

Les consommateurs et non-consommateurs considèrent déjà qu'il est nécessaire d'adopter un certain degré de réglementation et de supervision du secteur. Environ la moitié des non-consommateurs et plus des deux tiers des consommateurs porteraient un regard plus favorable sur l'industrie si elle collaborait avec des organisations en vue d'établir des normes et des réglementations médicales, d'augmenter le financement de la recherche sur les effets du cannabis avec une consommation médicale et récréative, et/ou de développer des campagnes publiques pour soutenir la consommation responsable du cannabis et de ses dérivés.

"Nous sommes ravis de voir les grandes avancées que réalisent les dirigeants d'entreprise et les électeurs aux États-Unis en vue de normaliser le cannabis", déclare Derek Riedle, rédacteur chez Civilized. "Il existe un potentiel incroyable pour cette industrie qui se déleste de ses tabous et d'un passé en demi-teinte. Nous sommes fiers de faire partie de ce mouvement, au moment où le secteur fait sortir le cannabis de l'ombre et où un nombre croissant de personnes en consomment en Amérique du Nord."

À propos de BCW

BCW est l'une des plus grandes agences mondiales de communications à services complets. Née de la fusion entre Burson-Marsteller et Cohn & Wolfe, BCW offre un contenu créatif numérique axé sur les données et des programmes de communications intégrés fondés sur les médias sensibilisés et déployés sur tous les canaux pour les clients des secteurs du B2B, de la grande consommation, des entreprises, de la gestion de crise, de la RSE, des soins de santé, des affaires publiques et des technologies. BCW fait partie de WPP (NYSE: WPP), le leader mondial des services de communications. Pour de plus amples renseignements, visitez www.bcw-global.com.

À propos de PSB Research

PSB est un cabinet d'études personnalisées et de conseils analytiques qui lance des passerelles entre les informations axées sur les données et l'expérience humaine afin de résoudre les défis les plus complexes de ses clients. En s'appuyant sur une expertise en sondages politiques, PSB intègre la souplesse des stratégies de campagne aux études et aux consultations sur un large éventail de secteurs, y compris la technologie, les soins de santé, les services financiers, et le divertissement. PSB est un membre du groupe de sociétés BCW, qui fait partie de WPP (NYSE: WPP), le chef de file mondial des services de communication. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.psbresearch.com.

À propos de Civilized Worldwide Inc.

Créé en 2015, avec des bureaux dans le Nouveau-Brunswick et en Californie, Civilized est une marque premium de médias et de style de vie qui adopte et met en avant la culture moderne du cannabis, pour illustrer les millions d'adultes qui choisissent de profiter du cannabis dans le cadre d'une vie équilibrée, mais qui ne se laissent pas définir par son utilisation. Touchant chaque mois plus de trois millions de visiteurs uniques en Amérique du Nord, Civilized propose du contenu éclairé pour et sur les personnes qui consomment du cannabis de manière responsable. Parmi les segments verticaux de la société figurent Civilized Studios, un réseau vidéo utilisé par plus de 100 millions de personnes et qui répond à la demande en vidéos et séries originales de qualité consacrées au cannabis, et Civilized Events, des expériences exclusives pour les acteurs du secteur et les consommateurs, depuis des dîners intimistes jusqu'à des événements à grande échelle, comme la toute première édition du World Cannabis Congress. Pour de plus amples informations, veuillez visiter civilized.life.

# # #

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181119005971/fr/