Un marché du travail américain solide maintient la Fed sur la voie d'une hausse agressive des taux d'intérêt

Le rapport sur l'emploi du Département du travail, très surveillé, a également montré vendredi que le taux de chômage s'est maintenu à 3,6 % pour un troisième mois consécutif, même si davantage de personnes sont entrées dans la population active. Il a brossé le tableau d'une économie qui continue de se développer, bien qu'à un rythme modéré. La campagne de hausse des taux d'intérêt de la banque centrale américaine et le resserrement des conditions financières ont suscité l'inquiétude des investisseurs quant à une récession l'année prochaine.

"L'économie est à des kilomètres d'un naufrage sur les rives de la récession, car elle continue à embaucher des travailleurs à ce rythme", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS à New York. "Le ralentissement n'est pas suffisant pour éteindre le feu de l'inflation. Le travail de la Fed n'est pas terminé."

L'enquête auprès des établissements a montré que la masse salariale non agricole a augmenté de 390 000 emplois le mois dernier. Les données d'avril ont été révisées à la hausse pour montrer que la masse salariale a augmenté de 436 000 emplois au lieu des 428 000 estimés précédemment. Bien que les gains d'emplois de mai aient été les plus faibles en un an, ils ont été bien supérieurs à la moyenne mensuelle qui prévalait avant la pandémie de COVID-19 en 2020.

L'emploi est maintenant à peine 822 000 emplois en dessous de son niveau d'avant la pandémie. La plupart des secteurs, à l'exception des loisirs et de l'hôtellerie, de la fabrication, des soins de santé, du commerce de gros et de l'éducation des collectivités locales, ont récupéré tous les emplois perdus pendant la pandémie.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que la masse salariale augmenterait de 325 000 emplois le mois dernier. Les estimations allaient d'un minimum de 250 000 emplois ajoutés à un maximum de 477 000.

L'augmentation presque générale de l'embauche a été menée par l'industrie des loisirs et de l'hôtellerie, où la masse salariale a augmenté de 84 000 emplois, les restaurants et les bars représentant 46 000 des postes. L'emploi dans le secteur des loisirs et de l'hôtellerie est toujours en baisse de 1,3 million par rapport à son niveau de février 2020.

Il y a eu de fortes augmentations dans les services professionnels et d'affaires ainsi que dans les salaires du transport et de l'entreposage. L'emploi dans la construction a augmenté de 36 000 postes, tandis que les fabricants ont ajouté 18 000 postes. L'emploi dans le secteur de la fabrication est 17 000 de moins que son niveau d'avant la pandémie. La masse salariale du gouvernement a augmenté de 57 000 emplois.

En revanche, la masse salariale du commerce de détail a chuté de 61 000 emplois. La baisse a touché presque tout le paysage du commerce de détail, les magasins de marchandises générales ayant perdu 32 700 emplois. Les détaillants comme Walmart et Target se sont plaints de l'inflation élevée qui comprime les bénéfices. Amazon a signalé des sureffectifs dans certains entrepôts.

La Fed tente de freiner la demande de main-d'œuvre pour maîtriser l'inflation, les prix à la consommation annuels augmentant à des taux qui n'ont pas été vus depuis 40 ans. Il y avait 11,4 millions d'offres d'emploi à la fin du mois d'avril, avec près de deux postes pour chaque personne sans emploi.

Les actions de Wall Bourse étaient en baisse. Le dollar a augmenté par rapport à un panier de devises. Les prix du Trésor américain ont baissé.

Graphique : Emplois non agricoles -

L'OFFRE S'AMÉLIORE

Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3 %, égalant le gain d'avril. Cela a ramené l'augmentation annuelle à un niveau toujours élevé de 5,2 %, contre 5,5 % en avril. Certains économistes y ont vu le signe que l'inflation salariale avait atteint un sommet et se calmait. Les gains ont été freinés par un ralentissement de la croissance des salaires des travailleurs de supervision.

Le salaire horaire moyen des travailleurs de la production et des travailleurs non-surveillants a augmenté de 0,6 % et a progressé de 6,5 % en glissement annuel.

"Il faudra un ralentissement de la croissance annuelle des salaires à un niveau plus proche de 4 % avant que la Fed puisse affirmer qu'elle fait des progrès significatifs vers son objectif d'inflation", a déclaré Michael Pearce, économiste américain senior chez Capital Economics à New York.

La Fed a augmenté son taux d'intérêt directeur de 75 points de base depuis mars. Elle devrait augmenter le taux au jour le jour d'un demi-point de pourcentage lors de chacune de ses prochaines réunions ce mois-ci et en juillet. Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, a déclaré jeudi qu'elle voyait peu de raisons de faire une pause en septembre.

L'inflation élevée érode le pouvoir d'achat des consommateurs et les investissements des entreprises, mais les économistes soutiennent que les fondamentaux de l'économie sont solides et que tout ralentissement serait probablement léger. Les perspectives de l'économie ont également été assombries par l'affaiblissement de l'environnement mondial, en partie à cause de la guerre de la Russie contre l'Ukraine et de la politique du zéro COVID de la Chine.

Les détails de l'enquête sur les ménages dont est tiré le taux de chômage étaient plutôt optimistes. L'emploi des ménages a rebondi de 321 000 postes après avoir baissé en avril.

Graphique : Taux de participation -

Environ 330 000 personnes sont entrées dans la population active. En conséquence, le taux de participation à la population active, ou la proportion d'Américains en âge de travailler qui ont un emploi ou en cherchent un, est passé de 62,2 % en avril à 62,3 %. Le taux de participation des personnes dans la force de l'âge a augmenté de deux dixièmes de point de pourcentage pour atteindre 82,6 %. Il est de quatre dixièmes inférieur à son niveau de février 2020.

Environ 397 000 femmes de 20 ans et plus ont rejoint la population active, faisant passer leur taux d'activité à 58,3 %, contre 58,0 % en avril. L'augmentation du coût de la vie oblige les gens, y compris certains retraités, à retourner au travail. À 1,4 million, le chômage de longue durée était le plus bas depuis 2020, et en baisse par rapport à 1,5 million en avril.

Mais le nombre de personnes travaillant à temps partiel pour des raisons économiques a augmenté de 295 000 pour atteindre 4,3 millions, ce qui reflète une augmentation du nombre de travailleurs dont les heures ont été réduites en raison du manque de travail ou de la conjoncture, un signal d'alarme potentiel.

"Le rapport devrait apporter un certain réconfort en montrant que l'économie a le dynamisme nécessaire pour absorber les hausses de taux que la Fed prévoit dans les mois à venir", a déclaré David Kelly, stratège mondial en chef chez J.P. Morgan Asset Management à New York. "Toutefois, l'augmentation de l'offre de main-d'œuvre et la modération de la croissance des salaires suggèrent également que l'économie peut s'installer dans une trajectoire de croissance lente et régulière avec une faible inflation si la Fed a la patience de la laisser faire."