Un marché imperméable aux banques centrales

Le rattrapage de l'Europe boursière sur Wall Street a offert aux valeurs du vieux-continent une petite occasion de briller. Wall Street a eu du mal à entretenir le rebond esquissé mardi, mais d'une manière générale, les marchés se font moins nerveux et réagissent d'une manière plus mesurée aux discours de fermeté des banques centrales. A cet égard, les commentaires des banquiers centraux réunis à Sintra n'ont pas apporté grand-chose de neuf. Je parle ce matin un peu plus d'inflation, qui constitue le principal catalyseur de cette fin de semaine et de semestre.