La Chaux-de-Fonds (awp/ats) - Sur la base des chiffres de l'institut d'études de marché Nielsen Suisse, La Semeuse détient une part de 3% dans le segment du café en capsules et de 7% dans celui du café en grains sur le marché helvétique. Un marché helvétique réputé "saturé".

L'entreprise chaux-de-fonnière a été fondée en 1900 comme "une épicerie spécialisée en denrées coloniales" et dans le commerce d'une huile d'arachide sous l'appellation "Huile La Semeuse". Depuis, elle s'est concentrée sur la torréfaction et s'est vue récompensée en 2021 par le magazine Crema pour sa qualité et ses efforts en matière de durabilité notamment.