Un médecin de l'Indiana menacé d'une enquête pour avoir avorté sur une victime de viol de l'Ohio âgée de 10 ans

Dans une déclaration publiée en ligne, accompagnée d'une lettre adressée au gouverneur de l'Indiana, le procureur général de l'État, Todd Rokita, a déclaré que le Dr Caitlin Bernard pourrait faire l'objet de "poursuites pénales et de répercussions sur sa licence" si elle ne déposait pas les rapports requis à temps.

Rokita et le gouverneur, Eric Holcomb, sont tous deux républicains.

"Nous enquêtons sur cette situation et attendons les documents pertinents pour prouver si l'avortement et/ou les abus ont été signalés", indique la déclaration de Rokita. "Le fait de ne pas le faire constitue un crime en Indiana".

Rokita a ajouté qu'il examinerait également si le médecin avait violé les lois fédérales sur la confidentialité des patients.

Mais l'avertissement semblait être une menace vide de sens après que le journal Indianapolis Star ait rapporté qu'il avait obtenu des documents par le biais d'une demande d'archives publiques montrant que Bernard avait, en effet, rempli les exigences de divulgation dans un formulaire qu'elle a déposé auprès du département de la santé et du département des services à l'enfance de l'Indiana.

Le journal a également cité l'avocate de Bernard, Kathleen Delaney, qui a déclaré que sa cliente "a pris toutes les mesures appropriées et adéquates conformément à la loi et à sa formation médicale et éthique en tant que médecin".

"Elle a suivi toutes les politiques, procédures et réglementations pertinentes dans ce cas, tout comme elle le fait chaque jour pour fournir les meilleurs soins possibles à ses patients", a déclaré Mme Delaney à l'IndyStar dans un communiqué.

"Nous envisageons une action en justice contre ceux qui ont sali ma cliente", y compris Rokita, le procureur général, a-t-elle ajouté.

Delaney n'a pas immédiatement répondu à la demande de Reuters de commenter directement l'affaire.

L'Indianapolis Star a révélé l'histoire de la fillette de 10 ans de l'Ohio, qui a été violée et s'est ensuite rendue dans l'Indiana pour obtenir un avortement en raison d'une loi de l'Ohio interdisant la procédure à six semaines de grossesse - avant même que de nombreuses femmes ne sachent qu'elles attendent un enfant - sans exception pour le viol ou l'inceste.

La jeune fille de l'Ohio avait dépassé de trois jours la limite de six semaines fixée par l'Ohio lorsqu'elle a quitté son État natal pour mettre fin à sa grossesse.

L'interdiction de l'Ohio est entrée en vigueur quelques heures après la décision du 24 juin de la Cour suprême qui a annulé l'arrêt historique Roe vs. Wade de 1973 qui établissait un droit constitutionnel à l'avortement pour mettre fin à une grossesse.

L'avortement après six semaines reste légal en Indiana, bien que le corps législatif de l'État, contrôlé par les républicains, doive envisager de nouvelles restrictions sur la procédure dans le courant du mois.

Les militants du droit à l'avortement, et même le président américain Joe Biden, se sont emparés de la détresse de la fillette de 10 ans de l'Ohio pour démontrer les conséquences réelles de l'annulation de Roe.

Les adversaires de l'avortement ont cherché à faire douter de la véracité de l'article de l'Indianapolis Star, jusqu'à mercredi, lorsqu'un homme a comparu devant un tribunal du comté de Franklin, dans l'Ohio, pour être accusé d'avoir violé la fillette.

Un enquêteur de la police a témoigné lors de l'audience que le défendeur, Gerson Fuentes, 27 ans, qui a été arrêté mardi, avait avoué avoir violé la fille au moins deux fois.

Après l'annonce des accusations portées contre Fuentes, les opposants à l'avortement ont cessé de remettre en question l'histoire elle-même pour se demander si le médecin avait correctement déclaré avoir pratiqué l'avortement.