Un membre de l'équipe est mort dans une chute sur le tournage de la série télévisée "Wonder Man" de Marvel Studios mardi, a déclaré un porte-parole du studio appartenant à Walt Disney.

L'homme, que la société n'a pas identifié, est tombé des chevrons du Radford Studio Center, juste à l'extérieur de Los Angeles. Le tournage n'avait pas lieu à ce moment-là et la production a été interrompue pour la journée.

"Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis, et nous soutenons l'enquête sur les circonstances de cet accident", a déclaré un porte-parole de Marvel.

"Wonder Man" est une série Disney+ à venir qui met en scène Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle de Simon Williams, un cascadeur devenu super-héros.

Les décès sur les plateaux de cinéma et de télévision sont rares. L'un des cas les plus médiatisés s'est produit en octobre 2021, lorsque la directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée par un pistolet tenu par l'acteur Alec Baldwin lors d'une répétition.

Baldwin a plaidé non coupable d'homicide involontaire.