Un député républicain de haut rang a menacé vendredi d'assigner le ministère du commerce à comparaître pour obtenir des documents relatifs à la décision prise le 27 octobre par l'agence de cesser temporairement de délivrer des licences d'exportation pour la plupart des armes à feu et des munitions à usage civil.

En octobre, le département du commerce a décidé d'une pause de 90 jours afin d'évaluer le "risque que les armes à feu soient détournées vers des entités ou des activités qui favorisent l'instabilité régionale, violent les droits de l'homme ou alimentent des activités criminelles".

Le représentant James Comer, président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis, qui avait demandé des documents et des communications à la secrétaire au commerce Gina Raimondo le 28 novembre, a déclaré dans une lettre vendredi que le ministère n'avait pas fourni de documents ni organisé de réunion d'information de fond.

M. Comer a fixé un nouveau délai, à savoir le 26 janvier, pour que le ministère du commerce produise des documents sous peine d'être assigné à comparaître.

Le département du commerce n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La pause devrait prendre fin vers le 27 janvier, date à laquelle le département du commerce pourrait décider de rendre permanente la suspension des licences d'exportation, de revenir aux pratiques antérieures ou d'imposer d'autres restrictions permanentes.

Dans sa lettre, M. Comer indique que le département du commerce a organisé le 15 décembre une "séance d'écoute" avec le personnel du Congrès, qui n'a fourni que des réponses vagues à des questions limitées dans un format d'une demi-heure.

M. Comer a demandé toute une série de documents, notamment tous les documents et communications entre le ministère du commerce et la Maison Blanche.

En novembre, 46 sénateurs républicains, dont Mitch McConnell et John Thune, se sont déclarés "très préoccupés" par cette pause, affirmant qu'elle "mettait en jeu les intérêts commerciaux et économiques des États-Unis", ainsi que la sécurité nationale et la politique étrangère du pays.

La suspension des licences d'exportation pour les ventes d'armes à feu et de munitions à des utilisateurs non gouvernementaux comporte certaines exemptions, notamment pour l'Ukraine et Israël, ainsi que pour d'autres alliés proches.

L'arrêt des exportations couvre la plupart des armes à feu et des munitions qui pourraient être achetées dans un magasin d'armes américain. Les clients étrangers comprennent les distributeurs et les magasins qui vendent des armes à feu.

Le parti républicain a toujours défendu le droit des Américains à posséder des armes à feu, conformément à la Constitution des États-Unis.