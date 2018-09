Un militant russe anti-Kremlin à Berlin pour y être soigné-Bild

BERLIN, 15 septembre (Reuters) - Piotr Verzilov, l'un des quatre membres des Pussy Riot qui ont interrompu la finale de la Coupe du monde de football le 15 juillet à Moscou, est arrivé à Berlin à bord d'un avion médicalisé en provenance de Moscou où il était hospitalisé, rapporte le quotidien Bild samedi.

Selon des membres de ce groupe de rock opposé au Kremlin, Piotr Verzilov a peut-être été empoisonné.

Le militant doit être transféré dans une clinique de Berlin, indique le Bild. Il a perdu la vue et la parole et ne peut plus marcher, selon des membres de sa famille cité par le quotidien grand public.

"Je crois qu'il a été empoisonné intentionnellement et que c'était une tentative de l'intimider ou de le tuer", a déclaré au journal son épouse Nadeschda Verzilov, qui attendait son mari à l'aéroport Schönefeld de Berlin.

Piotr Verzilov, 30 ans, et trois femmes des Pussy Riot ont brièvement pénétré sur le terrain où se jouait la finale de la Coupe du monde de football entre la France et la Croatie.

Les quatre ont passé quinze jours de prison après leur manifestation du stade Loujniki.

Piotr Verzilov est également l'éditeur de Mediazona, un centre d'information russe en ligne qui s'attache à dénoncer les violations des droits de l'homme dans le système pénal russe.

Le groupe Pussy Riot s'est fait connaître en 2012 avec la condamnation à des peines de prison de trois jeunes de ses adhérentes qui avaient entonné un chant contre le président Vladimir Poutine sur l'autel de la cathédrale orthodoxe du Christ-Sauveur de Moscou.

Le groupe est depuis devenu un symbole de la protestation contre le Kremlin. (Andrea Shalal; Danielle Rouquié pour le service français)