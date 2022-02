Un milliardaire minier australien va investir 2,2 milliards de dollars dans un projet d'énergie renouvelable

M. Forrest, l'homme le plus riche d'Australie, a déclaré que sa société Squadron Energy a acquis le projet Clarke Creek en deux étapes - un développement de parcs éoliens, solaires et de batteries - avec des contrats déjà émis pour le début immédiat de la construction.

"Nous investissons dans Clarke Creek non seulement pour exploiter la puissance renouvelable du vent et du soleil afin d'alimenter nos foyers, nos usines et nos villes en énergie, mais aussi pour franchir une étape cruciale dans la lutte contre la dépendance aux combustibles fossiles", a déclaré M. Forrest dans un communiqué.

M. Forrest a déclaré vouloir faire de Fortescue Metals Group Ltd, dont il est le président, le plus grand groupe d'énergie verte du monde.

La première phase du projet Clarke Wind devrait être pleinement opérationnelle en 2024. La deuxième phase pourrait être mise en ligne en 2026, a déclaré M. Forrest.

Une fois achevé, le projet pourrait produire suffisamment d'énergie éolienne, solaire et de batterie pour alimenter plus de 660 000 foyers, soit 40 % des foyers du Queensland, a déclaré Forrest dans le communiqué.

(1 dollar = 1,3827 dollar australien)