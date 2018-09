Un millier de Hongrois défilent contre Orban à Budapest

BUDAPEST, 16 septembre (Reuters) - Un millier de Hongrois ont manifesté dimanche contre le Premier ministre Viktor Orban lors d'un rassemblement pro-européen organisé par des partis de gauche.

Le Parlement européen a invité mardi les Etats membres à sanctionner la Hongrie pour atteinte aux règles démocratiques européennes, violations des droits civiques et corruption, une mesure sans précédent.

Le gouvernement hongrois a l'intention de contester cette décision, qu'il a qualifiée de "vengeance mesquine", mais il est peu probable qu'elle aboutisse, la Pologne et la République tchèque ayant annoncé qu'elles opposeraient leur veto à toute sanction contre Budapest.

"L'Europe est à nos côtés. Maintenant, c'est à nous de jouer. Orban et son parti Fidesz ont perdu au Parlement européen et la Hongrie a gagné", disent les organisateurs du rassemblement de dimanche à Budapest dans un communiqué diffusé sur Facebook.

Victor Orban a obtenu en avril un troisième mandat consécutif et le Fidesz a écrasé l'opposition. (Krisztina Than et Bernadett Szabo , Jean-Philippe Lefief pour le service français)