Un millier de combattants d'Azovstal se sont rendus, selon Moscou

(Actualisé avec précisions)

par Max Hunder

KYIV/MARIOUPOL, 18 mai (Reuters) - La Russie a annoncé mercredi la reddition ces dernières 24 heures de près de 700 combattants ukrainiens retranchés depuis des semaines dans l'usine Azovstal de Marioupol assiégée par l'armée russe.

Les principaux commandants des unités de défense du site, dernière poche de résistance ukrainienne dans le port de la mer d'Azov, se trouveraient encore sur place, selon les séparatistes pro-russes.

Au total, 959 combattants d'Azovstal, parmi lesquels 80 blessés, ont déposé les armes depuis lundi, a déclaré le ministère russe de la Défense, dont 694 combattants - y compris des membres du régiment Azov - au cours des dernières 24 heures, parmi lesquels 29 blessés.

Sollicité pour un commentaire, le ministère ukrainien de la Défense n'a pas donné suite dans l'immédiat. Pour l'heure, seul le départ d'environ 250 combattants d'Azovstal a été confirmé par les autorités de Kyiv, qui se refusent à préciser leur nombre total tant que leur évacuation ne sera pas achevée.

Marioupol, en bordure de la mer d'Azov séparant la Russie et la Crimée, a été le théâtre de bombardements sans relâche des troupes russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février, laissant la ville portuaire en ruines et, selon Kyiv, faisant des dizaines de milliers de morts.

Mardi, l'armée ukrainienne a annoncé la fin de la mission de défense de l'aciérie.

Les combattants ukrainiens blessés ont été conduits dans un hôpital de Novoazovsk, ville sous contrôle des séparatistes pro-russes dans la région de Donetsk, et les autres dans une prison récemment rouverte dans une autre ville séparatiste.

SORT INCERTAIN

L'Ukraine espère procéder à un échange de prisonniers mais la Russie dément tout accord préalable en ce sens.

Le dirigeant séparatiste pro-russe Denis Pouchiline, cité par un média local, l'agence de presse DAN, a déclaré que le sort des défenseurs d'Azovstal, qualifiés de "héros" par l'Ukraine mais décrits par des parlementaires russes comme des "criminels nazis", serait tranché par la justice.

Il a ajouté que les principaux commandants ukrainiens étaient toujours retranchés dans l'usine et ne s'étaient pas rendus.

De nombreux combattants d'Azovstal appartiennent au régiment Azov, qui puise ses origines dans l'extrême droite nationaliste ukrainienne. Moscou mène son "opération spéciale" en Ukraine officiellement pour démilitariser et "dénazifier" le pays.

"Je ne savais pas qu'il existait en anglais autant de manière d'exprimer un seul message : les #Azovnazis ont capitulé sans condition", a déclaré sur Twitter l'ambassadeur adjoint de la Russie auprès des Nations unies, Dmitri Polianski.

Selon l'agence TASS, les combattants ukrainiens seront interrogés dans le cadre d'enquêtes menées par la Russie sur "les crimes du régime ukrainien".

Leonid Sloutski, membre de la délégation russe aux pourparlers avec l'Ukraine, au point mort selon Moscou, a qualifié les défenseurs d'Azovstal d'"animaux" et réclamé leur exécution.

Sur les autres fronts, le ministère russe de la Défense a déclaré que des missiles russes avaient frappé l'Est ukrainien près de la ville de Soledar, dans la région de Donetsk.

La Russie a également visé des mercenaires étrangers, détruit des avions ukrainiens Su-24, des arsenaux ukrainiens et des systèmes de défense aérienne S-300, a-t-il ajouté.

Toujours selon le ministère de la Défense, les forces russes ont frappé 76 points de contrôle et 421 sites militaires et d'artillerie. La Russie précise avoir touché des obusiers M777 de 155 mm de fabrication américaine.

Reuters n'a pas pu confirmer ces informations de manière indépendante. (Reportage Natalia Zinets et Max Hunder à Kyiv et un journaliste de Reuters à Marioupol, version française Laetitia Volga et Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)