Un ministre brésilien nie avoir eu connaissance d'un projet de relèvement de la cible d'inflation

"Dans les réunions et les contacts que j'ai eus avec le gouverneur de la banque centrale, à aucun moment ce sujet n'a été abordé", a déclaré M. Padilha aux journalistes après une réunion au Congrès. Son rôle consiste à présenter le programme du gouvernement au Congrès et à d'autres organes, dont la banque centrale.

Le site d'information brésilien Metropoles et Bloomberg ont cité des sources non identifiées selon lesquelles une révision anticipée de l'objectif d'inflation et une augmentation étaient en discussion. Metropoles a déclaré que l'objectif d'inflation pour 2023 pourrait passer de 3,25 % à 3,5 %.

Les marchés ont réagi par un affaiblissement de 1,5 % du real brésilien par rapport au dollar américain, tandis que la courbe de rendement a montré une augmentation à court et à long terme.

Le président Luiz Inacio Lula da Silva a critiqué le taux d'intérêt de référence de 13,75 %, fixé par la banque centrale, le jugeant trop élevé.

Selon une source gouvernementale, le gouverneur de la banque centrale, Roberto Campo Neto, a indiqué qu'il était ouvert à un débat sur la modification de l'objectif d'inflation, mais il n'y a pas eu de conversation officielle à ce sujet. La source a demandé à ne pas être nommée car les discussions sont préliminaires.

Les partisans de cette mesure affirment que le relèvement de l'objectif d'inflation nécessiterait moins de resserrement monétaire et soutiendrait l'activité économique.

Les détracteurs affirment qu'une cible plus élevée pourrait alimenter les attentes d'une inflation encore plus importante et empêcher la banque centrale d'atteindre ses nouveaux objectifs.

Selon une enquête hebdomadaire de la banque centrale, les économistes privés prévoient une inflation de 5,78 % cette année et de 3,93 % en 2024, loin des objectifs officiels de 3,25 % et 3,0 % respectivement.