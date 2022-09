Un ministre iranien dément des propos sur l'accès à internet

DUBAÏ, 21 septembre (Reuters) - Le ministre iranien des Communications a déclaré mercredi que ses propos avaient été déformés après que des médias ont rapporté, en le citant, que l'accès à internet en Iran pourrait être interrompu pour des "raisons de sécurité", dans un contexte de vastes manifestations après la mort d'une jeune femme en garde à vue.

"En raison des questions de sécurité et des débats qui ont lieu actuellement dans le pays, des restrictions à internet peuvent être décidées et appliquées par l'appareil de sécurité, mais dans l'ensemble, nous n'avons pas eu de réduction de la bande passante", avait rapporté l'agence de presse Isna en citant Issa Zarepour.

Le ministre a déclaré peu après à une autre agence, Irna, que ses propos avaient été mal retranscrits.

"Ces derniers jours, il y a eu des restrictions temporaires à certains endroits et certaines heures, qui ont été résolues, et actuellement le réseau de communication n'a aucun problème en termes de vitesse et de qualité", a-t-il dit à Irna, sans évoquer la possibilité de futures coupures. (Reportage bureau de Dubaï ; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)