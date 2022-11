Un ministre malien affirme que la Russie expédiera de la nourriture et du carburant au Mali dans les prochaines semaines

Le président russe Vladimir Poutine a discuté de la fourniture de ces produits avec son homologue malien en août - un signe de l'approfondissement des liens, alors que les relations de Bamako se sont dégradées avec son allié de longue date et ancien colonisateur, la France.

S'exprimant à la télévision nationale depuis Moscou, M. Sanou a déclaré que la Russie allait envoyer 60 000 tonnes de produits pétroliers, 30 000 tonnes d'engrais et 25 000 tonnes de blé.

La junte militaire au pouvoir au Mali a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2020 et s'est opposée à plusieurs reprises aux pays voisins et aux puissances occidentales au sujet des retards dans les élections, des abus présumés de l'armée et de la coopération avec des mercenaires russes dans sa lutte contre une insurrection islamiste.

Des combattants du Groupe Wagner, une société militaire privée liée au Kremlin, soutiennent l'armée malienne dans sa lutte depuis la fin de l'année dernière.

En octobre, Poutine a déclaré au président intérimaire du Mali, Assimi Goita, que Moscou s'engageait à renforcer la coopération pour aider à éradiquer les "groupes terroristes" au Mali.